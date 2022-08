Nancy Pelosi 'sesula' stran Flightradar24

"Zaradi izjemnega daljšega zanimanja in sledenja letalu SPAR19 je naše omrežje preobremenjeno. Nekateri uporabniki imajo zato težave pri dostopu do spletne strani," so na spletu zapisali pri švedski internetni storitvi, ki na zemljevidu prikazuje informacije o sledenju letal v realnem času. Ob tem so zagotovili, da njihove ekipe odpravljajo težave ter se trudijo, da bi čim prej povrnili polno funkcionalnost spletne strani za vse uporabnike.

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je namreč kljub več svarilom Kitajske prispela v Tajvan, kjer jo je sprejela tajvanska delegacija. Njen polet na "prepovedani otok" je tako na spletu spremljala množica opazovalcev, ki se je spraševala, ali se bo Pelosijeva tudi dejansko zoperstavila Pekingu.