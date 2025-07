Napačna dostava: Američanka že leto dni prejema vrnjene Amazonove pakete

Zoprna situacija, v kateri se je znašla, je povezana s tujim spletnim prodajalcem, ki z uporabo njenega domačega naslova očitno krši Amazonovo politiko možnega vračila blaga. Popolnoma zbegana Američanka namreč ne more razumeti, zakaj se škatle, v katerih so prevleke za avtosedeže, kar ne nehajo pojavljati pred njeno hišo. 'Skrivnostni pohod pošiljk', kot so njene težave poimenovali ameriški mediji, je zasedel že več kot polovico njenega parkirišča. "Kar vidite tukaj, je le delček, saj sem zavrnila dostavo še veliko večje količine paketov od teh, ki so se dejansko znašli pri meni," je dejala.

Predstavljajte si, da se na vašem pragu znajde na stotine gromozanskih paketov in nimate pojma, zakaj. Nikoli jih niste naročili, pa vendar pošiljke kar ne nehajo prihajati. In to že več kot eno leto. Tako zgodbo ali bolje rečeno kar pravo Amazonovo nočno moro ženske iz kalifornijskega San Joseja opisujejo pri ameriškem ABC7 .

V vsakem paketu je komplet prevlek za avtomobilske sedeže iz umetnega usnja kitajskega spletnega prodajalca z uporabniškim imenom Liusandedian. Ta v spletni trgovini Amazon oglašuje blagovno znamko Etkin, ki prodaja prevleke za sedeže, domnevno izdelane za različne znamke in modele limuzin in SUV-jev. A, kot je razvidno iz števila vrnjenih pošiljk, v mnogih primerih izdelek kupcem ne ustreza. Potrošniki se v komentarjih pod oglasom celo pritožujejo, da so bili prisiljeni pošiljanje v 'center za vračila' kriti iz lastnega žepa, ocene prodajalca pa kažejo, da pogosto ostanejo tudi brez denarja. "Zakaj še nisem prejel vračila denarja? Poslano je bilo preko UPS-a pred tremi tedni," je zapisal eden od njih. Nevedoč, da se vsa vrnjena roba zgolj kopiči v ženskini garaži. Spet druga potrošnica pa: "Vračilo tega artikla me bo stalo 124 dolarjev." In to blaga, za katerega je plačala najmanj 129 dolarjev (nekaj manj kot 110 evrov).

"Pogosto za vračilo zapravijo več kot 50 odstotkov kupnine," njihovo stisko razume tudi ženska, ki sicer ne želi biti imenovana. "Poleg tega pa še denarja ne dobijo povrnjenega."

Kot pravi, se je zaradi težav v preteklem letu že neštetokrat obrnila na spletnega trgovca Amazon, podala je tudi šest pritožb. In vsakič so ji zagotovili, da se bo to končalo. "Teh paketov ne boste več prejemali, oglasili se vam bomo v roku 24 do 48 ur," povzema odgovor Amazona. Ponudili so ji celo darilni bon za 100 dolarjev za nakupe na njihovi platformi.

A premaknilo se ni nič, iz meseca v mesec pošiljke še kar prihajajo. Popolnoma so zasičile dovoz, poštni predal in blokirale vhod v hišo, kar otežuje izhod njeni 88-letni invalidni mami. "Ko sva prišli domov, je bilo tako," pokaže na pakete, ki se gnetejo na njenem pragu. "Niti mame nisem mogla spraviti v hišo."