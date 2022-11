'Napačna zmaga' v Katarju: Nad navijače z vodnimi topovi in solzivcem

Potem ko je Maroko Belgijo premagal na tekmi svetovnega prvenstva v Katarju, so belgijski navijači v Bruslju sprožili nerede. Zažigali so vozila, v njih metali opeke, ter razmetavali po ulicah. Zaradi neredov so policisti zaprli ulice in začasno ustavili podzemni promet.

V Katarju je Maroko Belgijo premagal 2:0 kar je med belgijskimi navijači sprožilo val nezadovoljstva. Tako je več deset izgrednikov zažigalo električne skuterje, zažgali in prevrnili so tudi avtomobil. V vozila so protestniki metali opeke in pri tem poškodovali več vozil. V izgredih je bil poškodovan tudi novinar, ki so ga v obraz zadele ognjemetne rakete. Po besedah policijske predstavnice Ilse Van de Keereob je bilo nekaj navijačev oboroženih s palicami. Zaradi neredov so bruseljske oblasti mobilizirale 100 policistov, ki so izgrednike razgnali z vodnim topom in solzivcem, poroča Al Jazeera. Zaradi nemirov so policisti zaprli dele mestnega središča. Zaprli so tudi podzemni in tramvajski promet. Bruseljski župan Philippe Close je zato ljudi pozval, naj se izogibajo mestnemu središču in dejal, da se oblasti po svojih najboljših močeh trudijo ohraniti red na ulicah.

Neredu so v Bruslju izbruhnili zaradi poraza Belgije.

"Današnje proteste močno obsojam. Policija je že posredovala. Navijačem zato odsvetujem prihod v center mesta. Policisti delajo vse, da vzdržujejo javni red," je na družbenem omrežju sporočil Close. Dodal je, da je policistom ukazal, naj "povzročitelje težav" aretirajo. Zaenkrat sicer še ni znano koliko izgrednikov so aretirali. Policisti so nato situacijo uspešno spravili pod nadzor, a so policijske sile do večera ostale mobilizirane. "Zahvaljujoč enotnemu poveljevanju in sodelovanju policijskih območij je uspelo omejiti incidente," je še dodal župan.

Navijači so razgrajali po bruseljskih ulicah.