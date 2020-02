Netopirji, biološko orožje, zdravljenje z belilom: širjenje teorij zarote o koronavirusu

Hitro širjenje novega koronavirusa, prvotno pomanjkanje informacij, od kod izvira ter kako ga zdraviti, je ob njegovem izbruhu v kitajskem mestu Vuhan odprlo prostor za širjenje napačnih informacij ter teorij zarote. Te so se razširile po družbenih omrežjih, Facebook, Twitter in Google pa se z njimi tako le stežka spopadajo. Ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila izbruh za grožnjo svetovnemu javnemu zdravje, je Facebook sicer oznanil, da bodo odstranili "vse vsebine z lažnimi trditvami ali teorije zarote, ki bi jih lahko povzročile". Že pred tem je Twitter napovedal, da bo "prilagodil iskalnik" tako, da bodo izpostavljeni verodostojni zdravstveni viri ob iskanju koronavirusa.

Prebivalci Vuhana jedo netopirje

Ena izmed prvih in morda najbolj razširjenih napačnih informacij je bil posnetek ženske, ki jé netopirja; delili so ga celo pri Daily Mail in Russia Today. Ljudje so namreč ugibali, od kod izvira virus, kot enega od možnih izvorov se je omenjalo tudi netopirje in kmalu je po spletu zaokrožil omenjeni posnetek.

Video je sicer posnela kitajska youtuberka, poskušalo pa se ga je prikazati kot dnevne prehranjevalne navade prebivalcev Vuhana. A posnetek sploh ni nastal v Vuhanu, ampak pred tremi leti v Mikroneziji, kot del potovalnega vloga youtuberke. Ta je po tem, ko je posnetek zaokrožil po spletu, prejela celo grožnje s smrtjo, poroča Guardian.

Izbruh virusa načrtovan

Zagovorniki teorije zarote QAnon, na čelu z Jordanom Satherjem, so začeli širiti teorijo, da se je izbruh pojavil 'sumljivo' prav v času, ko je v ameriškem senatu potekala ustavna obtožba proti Trumpu.

Sather je na družbenih omrežjih objavljal zapise, da je bil izbruh virusa načrtovan, sam virus pa umetno proizveden. Objavil in delil je fotografijo vloge za patent iz leta 2015, ki govori o raziskavah skupine koronavirusov za razvoj cepiva in s prstom pokazal na podjetje Pirbright Institute, povezano s fundacijo Bill & Melinda Gates. To je moralo celo uradno podati izjavo, da gre za lažne informacije, ter pojasniti, da raziskujejo bronhitis.