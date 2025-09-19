Svetli način
Tujina

Šum v komunikaciji na letališču: namesto v Nico poleteli v Tuniz

Rim, 19. 09. 2025 16.13 | Posodobljeno pred 20 minutami

N.L.
Po TikToku se je razširil posnetek Američank, ki sta namesto v francoski Nici pristali v Tunisu, glavnem mestu Tunizije. Kot trdita, ju je zaposleni na letališču v Rimu, od koder sta načrtovali poleteti v Francijo, narobe razumel in odleteli sta proti Afriki. Sago na potovanju sta dokumentirali in objavljali na družbenih omrežjih, kar so opazili tudi na tunizijskem ministrstvu za turizem, kjer so Američanki povabili, naj ponovno obiščeta državo.

Tuniz je glavno mesto Tunizije
Tuniz je glavno mesto Tunizije FOTO: Shutterstock

Američanki Brittney in Hannah sta iz Rima nameravali poleteti v Francijo v Nico. Ker sta let, ki sta ga rezervirali sami, zamudili, sta novo karto kupili na letališču na prodajnem okencu, a ju je letališki delavec očitno narobe razumel in jima rezerviral karto za Tunis.

Američanki sta namreč spraševali za polet iz Rima v Nico (angleško: to Nice), a je uslužbenec njuno vprašanje zaradi izgovorjave razumel narobe. Namesto francoske riviere jima je rezerviral potovanje v severno Afriko – v Tuniz (ang. Tunis). 

Da ne bosta poleteli na želeno destinacijo, sta ugotovili, ko sta že bili na letalu. "Kje je Tuniz?" se je vprašala Hannah, ko je destinacijo iskala na zemeljvidu na telefonu. Potniki in kabinsko osebje so jima svetovali, naj poletita v Tunizijo in od tam poiščeta povezave do Francije. Nekaterim potnikom se je pripetljaj zdel smešen, drugi so Američanki le obsojajoče gledali. 

Po pristanku v Tuniziji pa se je saga nadaljevala, saj sta ugotovili, da poletov nazaj v Evropo za tisti dan ni več. Kot trdita, je bilo osebje na letališču do njiju še nesramno, nanju naj bi se celo drli. Težave s komunikacijo in razumevanjem angleščine so se nadaljevale, na koncu jima je vendarle pomagala ena od uslužbenk, ki jima je rezervirala karto za Francijo. Celotno prigodo sta Američanki vestno dokumentirali, tudi uspešen pristanek in raziskovanje Francije, nato sta se odpravili še v Švico. 

Njuno zmedo na potovanju so opazili tudi na tunizijskem ministrstvu za turizem, kjer so Američanki povabili nazaj v državo in zanju organizirali voden ogled te severnoafriške države.

Pod njunimi TikToki so se usuli komentarji, kako nista že prej ugotovili, da imata rezervirani karti za napačno destinacijo. "Na letališču je nešteto tabel in oznak ter osebje, ki preverja karte. Kako sta se lahko znašli na napačnem letalu?" se je spraševal eden od njih, spet drugi pa, kako sta bili lahko tako površni, da napake nista opazili sami. Tretji so jima stopili v bran, češ, da sta imeli napačni karti, zato jima tudi osebje ni moglo kaj dosti pomagati. 

letalska karta napaka Rim Nica Tunis potovanje
KOMENTARJI (4)

štajerc65
19. 09. 2025 16.37
TUNIZ? Sem na Google pogledal če te to kako novo nastalo mesto.
ODGOVORI
0 0
marko1310
19. 09. 2025 16.35
Kaj so po narodnosti??
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
19. 09. 2025 16.31
-1
Kaj ju je zaposleni narobe razumel? Saj na vozovnici piše destinacija.
ODGOVORI
0 1
flexilbe principles
19. 09. 2025 16.26
+2
LOL Tuniz? Pomoje Tunis.
ODGOVORI
2 0
