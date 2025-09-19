Šum v komunikaciji na letališču: namesto v Nico poleteli v Tuniz

Američanki Brittney in Hannah sta iz Rima nameravali poleteti v Francijo v Nico. Ker sta let, ki sta ga rezervirali sami, zamudili, sta novo karto kupili na letališču na prodajnem okencu, a ju je letališki delavec očitno narobe razumel in jima rezerviral karto za Tunis.

Američanki sta namreč spraševali za polet iz Rima v Nico (angleško: to Nice), a je uslužbenec njuno vprašanje zaradi izgovorjave razumel narobe. Namesto francoske riviere jima je rezerviral potovanje v severno Afriko – v Tuniz (ang. Tunis).

Da ne bosta poleteli na želeno destinacijo, sta ugotovili, ko sta že bili na letalu. "Kje je Tuniz?" se je vprašala Hannah, ko je destinacijo iskala na zemeljvidu na telefonu. Potniki in kabinsko osebje so jima svetovali, naj poletita v Tunizijo in od tam poiščeta povezave do Francije. Nekaterim potnikom se je pripetljaj zdel smešen, drugi so Američanki le obsojajoče gledali.