Napad blizu urada Rdečega križa v Gazi: mnogi mrtvi, še več ranjenih

Po obstreljevanju so v bližnjo terensko bolnišnico Rdečega križa prepeljali 22 trupel in 45 ranjencev, število žrtev pa je po navedbah Rdečega križa najverjetneje še višje.

Ob tem je spomnil, da k zaščiti civilistov zavezujejo ženevske konvencije, kar velja za vse strani v konfliktu. Dodal je, da je treba Mednarodnemu odboru Rdečega križa omogočiti, da svoje naloge v skladu z ženevskimi konvencijami opravlja v varnem okolju, vključno z zaščito civilistov, pomočjo žrtvam in dostopom do zapornikov.

Rdeči križ je opozoril, da streljanje blizu humanitarnih objektov, katerih lokacije so znane stranem v konfliktu in ki so jasno označeni z znakom Rdečega križa, ogroža življenja civilistov in osebja Rdečega križa. Dodal je, da gre za enega od številnih podobnih incidentov v zadnjih dneh.

Mednarodni odbor Rdečega križa vztrajno poziva Izrael in Hamas, naj spoštujeta mednarodno pravo in zaščitita civiliste, ki so se znašli sredi konflikta, ki je izbruhnil ob napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. Predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljarić Egger je obe strani pozvala, naj storita več za zaščito civilistov in dejala, da je to "meja med človečnostjo in barbarstvom".