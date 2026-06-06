Napad iz globin: potapljač ni preživel srečanja z morskim psom

35-letnega moškega je morski pes napadel v soboto dopoldne med podvodnim ribolovom s sulico. Potapljal se je skupaj z družinskimi člani ob otoku Michaelmas Island jugovzhodno od Pertha, poroča BBC.
Po napadu so ga s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci. Kljub poskusom oživljanja mu niso mogli več pomagati. Policija je sporočila, da bo o dogodku pripravila poročilo za mrliškega oglednika.
Gre za drugi smrtonosni napad morskega psa v Zahodni Avstraliji v manj kot mesecu dni. Prejšnji mesec je v napadu umrl 38-letnik, oče dveh otrok. Napadel ga je približno štiri metre dolg morski pes pri grebenu Horseshoe Reef severozahodno od priljubljenega otoka Rottnest blizu Pertha.
Napadi morskih psov so v Avstraliji pogostejši kot v številnih drugih delih sveta, vendar se le redko končajo s smrtnim izidom. Na najbolj obiskanih plažah in surferskih območjih sicer izvajajo različne zaščitne ukrepe za zmanjšanje tveganja napadov.
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