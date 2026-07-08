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Napad na bavarski srednji šoli: najmanj dve osebi huje ranjeni

Schongau, 08. 07. 2026 17.05 pred 34 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ti.Š. STA
Napad na srednji šoli Welfen

Na srednji šoli v mestu Schongau v nemški zvezni deželi Bavarski je 16-letni dijak izvedel napad (domnevno) z nožem, ob sebi naj bi imel tudi strelno orožje. Več oseb je ranjenih, od tega dve dijakinji huje, a nista v smrtni nevarnosti. Policija je 16-letnega osumljenca, ki je sprva zbežal, že pridržala.

Na srednjo šolo oziroma Gimnazijo Welfen v mestu Schongau, jugozahodno od Münchna, je bilo napotenih 15 policijskih enot, je po poročanju Kronen Zeitung sporočila predstavnica za odnose z javnostmi tamkajšnje policije.

Policija je obvestilo o domnevnem napadu na dijake prejela ob 12.50, stekla je obsežna policijska akcija.

Več ljudi je bilo ranjenih, dve dekleti, stari 13-let, ki naj bi ju 16-letnik zabodel z nožem, huje. Pomoč je po podatkih reševalnih služb nudilo šest helikopterjev, eden od teh oskrbo in prevoz poškodovanih. Čeprav so žrtve utrpele hujše poškodbe, naj ne bi bile v smrtni nevarnosti, poroča omenjeni časnik.

16-letni osumljenec je dijake po prvih ugotovitvah napadel na šolskem zemljišču, v neposredni bližini srednje šole. Nekateri mediji sicer poročajo, da naj bi jih skušal na dvorišču gimnazije zbiti z avtomobilom.

Po dejanju je skušal pobegniti, a so ga kmalu zatem policisti našli in pridržali, poroča Bild. Policija je kljub temu ljudi pozvala, naj se območju izogibajo. Kmalu po incidentu so v lokalnem gasilskem domu za sorodnike dijakov vzpostavili podporni center, je policija sporočila na družbenem omrežju X.

Schongau je majhno mesto na bregu reke Lech v južnonemški zvezni deželi Bavarski in šteje okoli 12.000 prebivalcev.

Sumijo, da je pri napadu šlo za načrtni poboj. Več podrobnosti o incidentu sicer še ni znanih, prav tako ne, ali je bil 16-letnik dijak te gimnazije.

'Storilec oborožen z nožem in strelnim orožjem'

"Zgrožen sem nad tem grozljivim dejanjem," je ob tem dejal nemški notranji minister Joachim Herrmann. Kljub temu je izrazil olajšanje, da po trenutnih informacijah ni bilo smrtnih žrtev.

Policisti trenutno temeljito preiskujejo šolo. Herrmann je za bavarsko radiotelevizijo ovrgel govorice, da sta bila napadalca dva. "Predvidevamo, da je bil storilec en, oborožen z nožem in tudi strelnim orožjem," je dejal minister. Nemška tiskovna agencija dpa je sprva sicer poročala, da strelnega orožja niso našli, naj bi pa v njegovem avtomobilu našli naboje.

Po besedah notranjega ministra, naj bi osumljeni v preteklosti potreboval psihiatrično zdravljenje. Bil naj bi hrvaški državljan, ki je s starši že nekaj časa prebival na Bavarskem.

Grožnje s streljanjem že lani

Kronen Zeitung še piše, da so dijaki Gimnazije Welfen grožnje s streljanjem prejeli že konec lanskega leta. Sredi decembra je nekaj dijakov od sošolca preko šolskih iPadov prejelo sporočila s pornografsko in nasilno vsebino. Potem ko so o tem povedali profesorju, pa so prejeli grožnje s smrtjo oziroma – kot je poročal časopis Merkur – sporočilo z napovedanim strelskim pohodom v šolski telovadnici. Šola je sprožila notranjo preiskavo, a nadaljnje nevarnosti za dijake niso zaznali. "Naš krizni načrt je deloval," je ob tem še dejal ravnatelj.

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