V Rimu z deskami in steklenicami napadli 'antimafijskega' duhovnika

Antonio Coluccia je trn v peti mafijcem, ker opozarja na nevarnosti kriminala, zaplenjeno hišo enega od mafijcev pa je preuredil v dom za revne ljudi in odvisnike od drog.

49-letnika so na varno odpeljali pripadniki njegove varnostne službe in s tem preprečili, da bi bil huje poškodovan, poroča italijanski Sky.

"Vrnil se bom. Zavezan sem, da služim temu mestu," je Coluccia v torek povedal italijanskim medijem. "Vedno se bom zavzemal za pravico za poštene ljudi v tej soseski. Napad se je zgodil v nedeljo, ko sem se ustavil, da bi govoril z mladino, nato se je zgodilo, kar se je zgodilo. Razmere tukaj so res hude," so besede napadenega duhovnika povzeli pri Guardianu.

Poudaril je, da je njegova dolžnost, da opozarja na nevarnosti na območjih, ki so jih prevzele droge, zanemarjenje in propadanje.

Napad je potrdila tudi svetovalka za varnost v Laciju. "Šlo je za nasilen mafijski napad. Prepričana sem, da se Coluccia ne bo pustil ustrahovati, ampak se bo še bolj trudil, da številnim poštenim državljanom, ki živijo v soseski, povrne dostojanstvo in upanje."

Pred leti na duhovnika streljali, poškodovali so mu tudi hišo in avtomobil

Kriminalci so se nad omenjenega duhovnika spravili že pred desetimi leti, ko so mu vandali poškodovali hišo in avtomobil. Junija 2015 pa sta nanj streljala dva moška in ga za las zgrešila, poškodovan pa je bil eden od mimoidočih. Avgusta lani ga je moški v eni od revnejših sosesk Rima skušal povoziti z motorjem. Napadalca so kasneje pridržali zaradi poskusa umora. Lani pozimi na istem kraju pa so le nekaj metrov stran od Caluccie zažgali koše za smeti.

Ne gre za edinega duhovnika, ki je žrtev takih napadov, saj vsako leto zabeležijo več deset napadov na duhovnike. Nekateri med njimi imajo zato celodnevno varovanje.

Zakaj napadajo duhovnike?

Eden od mafijcev je pred leti Ameriškemu zveznemu preiskovalnemu uradu (FBI) povedal, da so člani mafije trdno prepričani, da jih nihče ne more kaznovati, niti bog. Ob tem pa se vseeno bojijo cerkve, ki opozarja na kriminal in na nezdružljivost zločinov in prave vere.