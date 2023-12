Napad na Harkov, eksplozije tudi v Kijevu

Harkov je bil tarča napada z droni tipa šahed, so davi sporočile lokalne oblasti. Po besedah župana Igorja Terehova so bile poškodovane stavbe v središču mesta, med drugim kavarne in stanovanjska poslopja. Tarča je bil tudi hotel v središču mesta. O žrtvah zaenkrat ni poročil.

Moskva je na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN v soboto zatrdila, da je Kijev pri tem uporabil kasetno strelivo, cilj napada pa da so bili med drugim športni center, drsališče in univerza. Ruskio veleposlanik Vasilij Nebenzja je dejal, da je šlo za nameren napad na civilne cilje. Pri tem naj bi Ukrajini aktivno pomagale predvsem Velika Britanija in ZDA, je vztrajal veleposlanik, napad pa naj mi med drugim izvršili z orožjem, ki ga je Ukrajini dobavila Češka. Ta je zavrnila poziv Rusije na zagovor pred VS ZN.

Ukrajinske zaveznice v VS ZN so vztrajale, da odgovornost leži na strani ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je pred približno dvema letoma sprožil agresijo nad Ukrajino. "Če Rusija želi nekoga okriviti za smrti Rusov v tej vojni, bi morala začeti s predsednikom Putinom," je dejal britanski veleposlanik Thomas Phipps.

Napad na Belogorod se je zgodil dan po silovitem ruskem obstreljevanju ukrajinskih mest, ki je bilo eno hujših od začetka vojne. Ubitih je bilo najmanj 40 ljudi. Med poškodovanimi objekti so bile tudi šole, porodnišnica, trgovine in stanovanjska poslopja. Še trije ljudje so bili nato ubiti v napadih v soboto.