Napad na hladilne sisteme sprožil preplah zaradi prehranske varnosti

Francoska vlada zdaj pozorno spremlja kibernetski napad na supermarkete, ki je onesposobil hladilnike, posledično pa so morali zavreči živila. V napadu je bilo prizadetih najmanj 350 supermarketov, kar predstavlja le majhen delež vseh trgovin v Franciji.

Urad francoskega premierja Sébastiena Lecornuja je za POLITICO sporočil, da premier "osebno spremlja razmere". Lecornu je francosko agencijo za kibernetsko varnost ANSSI zaprosil, naj zadevo razišče, so še dodali v njegovem uradu, z agencije pa so sporočili, da že preiskujejo napad "tako na nacionalni ravni, da bi pomagala morebitnim žrtvam, kot tudi na evropski ravni, da bi usklajevala ukrepe s svojimi partnerskimi agencijami".

Med tarčami napada sta bili tudi dve francoski trgovski verigi, Intermarché in Coopérative U. V Intermarchéju so za AFP povedali, da bodo morale prizadete trgovine zavreči sveža in zamrznjena živila, ki so bila izpostavljena neustreznim temperaturam, piše Politico.

"Napad na opremo, ki je ključna za ohranjanje svežih živil in oskrbo prebivalcev Francije s hrano, je izjemno resno dejanje," je na omrežju X zapisal Dominique Schelcher, izvršni direktor francoske trgovske verige Coopérative U.