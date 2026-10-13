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Napad na hladilne sisteme sprožil preplah zaradi prehranske varnosti

Pariz, 13. 10. 2026 14.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Po kibernetskem napadu na hladilnike v francoskih supermarketih

Zaradi kibernetskega napada na hladilne sisteme v več sto francoskih supermarketih je pariško tožilstvo uvedlo preiskavo. Napadalci so namreč vdrli v sisteme supermarketov in povzročili odtaljevanje hladilnikov. Škoda zaradi napada bi lahko znašala več milijonov evrov.

Francoska vlada zdaj pozorno spremlja kibernetski napad na supermarkete, ki je onesposobil hladilnike, posledično pa so morali zavreči živila. V napadu je bilo prizadetih najmanj 350 supermarketov, kar predstavlja le majhen delež vseh trgovin v Franciji.

Urad francoskega premierja Sébastiena Lecornuja je za POLITICO sporočil, da premier "osebno spremlja razmere". Lecornu je francosko agencijo za kibernetsko varnost ANSSI zaprosil, naj zadevo razišče, so še dodali v njegovem uradu, z agencije pa so sporočili, da že preiskujejo napad "tako na nacionalni ravni, da bi pomagala morebitnim žrtvam, kot tudi na evropski ravni, da bi usklajevala ukrepe s svojimi partnerskimi agencijami".

Med tarčami napada sta bili tudi dve francoski trgovski verigi, Intermarché in Coopérative U. V Intermarchéju so za AFP povedali, da bodo morale prizadete trgovine zavreči sveža in zamrznjena živila, ki so bila izpostavljena neustreznim temperaturam, piše Politico.

"Napad na opremo, ki je ključna za ohranjanje svežih živil in oskrbo prebivalcev Francije s hrano, je izjemno resno dejanje," je na omrežju X zapisal Dominique Schelcher, izvršni direktor francoske trgovske verige Coopérative U.

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Incident je sprožil zaskrbljenost zaradi grožnje, ki jo kibernetski napadi predstavljajo za prehransko varnost, saj se dobavne verige hrane vse bolj zanašajo na sisteme, povezane z omrežjem. Evropski komisar za prehrano in kmetijstvo Christophe Hansen je napad obsodil in v objavi na omrežju X opozoril: "Prehranski varnosti je treba nameniti več pozornosti na vseh ravneh, saj je izkoriščanje hrane postalo resničnost."

Do napada prihaja ravno v času širšega vala kibernetskih napadov in kibernetske kriminalitete, za katere strokovnjaki opozarjajo, da jih umetna inteligenca še krepi. Britanski spletni trgovec z oblačili Asos je prejšnji teden doživel vdor v svoje sisteme, pri katerem so bili razkriti osebni podatki nekaterih strank.

Medtem je bila tudi manjša elektrarna v Združenem kraljestvu julija po kibernetskem napadu, za katerega obstaja sum, da je povezan z Iranom, za štiri dni izklopljena.

Vodja informacijske varnosti pri Interpolu Bjorn R. Watne je nedavno za CNBC povedal, da je mogoče umetno inteligenco uporabiti za napade na več žrtev hkrati, s čimer se povečujeta obseg in hitrost kibernetskih napadov. "Gre za razvoj, ne za revolucijo."

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