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Napad na iransko trgovsko ladjo: ena oseba umrla, štiri ranjene

Teheran, 13. 09. 2026 10.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Hormuška ožina

V Hormuški ožini je bila napadena iranska trgovska ladja, pri čemer je ena oseba umrla, še štiri pa so bile ranjene. Na ladji je po napadu izbruhnil požar, lokalne oblasti pa so evakuirale člane posadke. Napad se je zgodil tik pred ključnim srečanjem držav v regiji o upravljanju pomorskega prometa na tem območju.

Guverner Kešma Amir Tejmuri je sporočil, da se je napad na iransko trgovsko ladjo zgodil v bližini otoka Hengam in obale Šib Deraz na otoku Kešm. Pri tem je ena oseba umrla, še štirje ljudje pa so bili ranjeni, poročanje iranske državne radiotelevizije IRIB povzema AP News. Tejmuri je za napad okrivil "terorističnega sovražnika". 

Služba Združenega kraljestva za spremljanje pomorskega prometa (UKMTO) je sporočila, da je na plovilu po napadu izbruhnil požar. Na kraju so posredovale lokalne oblasti, ki so izvedle evakuacijo članov posadke. Guverner Kešma je dejal, da je bilo na ladji deset članov posadke ter da oblasti še niso identificirale izstrelka.

Ameriška vojska dogodka še ni komentirala. V preteklosti je sicer že napadala plovila, ki so plula pod iransko zastavo, v okviru blokade iranskih pristanišč.

Napad se je zgodil dan preden je nameraval Teheran države v regiji seznaniti s svojimi načrti za upravljanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. "Našega ljudstva ni mogoče prisiliti v pokornost z ustrahovanjem. Iran se ne bo vdal," je še nekaj ur pred napadom v objavi na družbenih omrežjih sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian.

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Iran je sporočil, da se bodo v ponedeljek sestali zunanji ministri držav v regiji in razpravljali o prizadevanjih Irana ter Omana – ki leži na drugi strani Hormuške ožine – za upravljanje pomorskega prometa v tej ožini. Bahrajn je že napovedal, da se srečanja ne bo udeležil, pri čemer se je skliceval na odsotnost diplomatskih odnosov s Teheranom. Za zdaj ni jasno, ali se bodo srečanja udeležili predstavniki drugih držav regije. 

Otok Kešm leži približno 22 kilometrov od pristaniškega mesta Bandar Abbas in je ključen za iransko uveljavljanje nadzora nad prometom skozi ožino. Promet trgovskih ladij v Hormuški ožini je še vedno občutno zmanjšan zaradi napadov na območje, ki je pred začetkom vojne – ki sta jo 28. februarja sprožila ZDA in Izrael – veljalo za mednarodno plovno pot. ZDA trdijo, da se nafte izvozi dovolj in da njihova vojska pomaga usmerjati ladje ob obali Omana, čeprav so te pri tem izpostavljene nevarnosti napadov.

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