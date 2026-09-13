Napad na iransko trgovsko ladjo: ena oseba umrla, štiri ranjene

Guverner Kešma Amir Tejmuri je sporočil, da se je napad na iransko trgovsko ladjo zgodil v bližini otoka Hengam in obale Šib Deraz na otoku Kešm. Pri tem je ena oseba umrla, še štirje ljudje pa so bili ranjeni, poročanje iranske državne radiotelevizije IRIB povzema AP News. Tejmuri je za napad okrivil "terorističnega sovražnika".

Služba Združenega kraljestva za spremljanje pomorskega prometa (UKMTO) je sporočila, da je na plovilu po napadu izbruhnil požar. Na kraju so posredovale lokalne oblasti, ki so izvedle evakuacijo članov posadke. Guverner Kešma je dejal, da je bilo na ladji deset članov posadke ter da oblasti še niso identificirale izstrelka.

Ameriška vojska dogodka še ni komentirala. V preteklosti je sicer že napadala plovila, ki so plula pod iransko zastavo, v okviru blokade iranskih pristanišč.

Napad se je zgodil dan preden je nameraval Teheran države v regiji seznaniti s svojimi načrti za upravljanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. "Našega ljudstva ni mogoče prisiliti v pokornost z ustrahovanjem. Iran se ne bo vdal," je še nekaj ur pred napadom v objavi na družbenih omrežjih sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian.