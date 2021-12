Napad na Kapitol: Izgrednik, ki je v policiste vrgel gasilni aparat, dobil pet let zaporne kazni

Palmerja so prvi javno identificirali "spletni iskalci", ki so ga izsledili s pomočjo slik in videoposnetkov izpred Kapitola. Kot je zapisano v njegovem sporazumu o priznanju krivde, je Palmer z gasilnim aparatom poškropil policiste in prazen aparat dvakrat tudi vrgel. Ker se ni želel umakniti, so ga z gumijastim nabojem ustrelili v trebuh. Chutkanova se je vprašala, če bi zgolj z gumijastimi naboji streljali tudi na temnopolte ali druge pripadnike manjšin. "Sumim, da ne," je pripomnila.

Sodnico, ki jo je imenoval nekdanji predsednik Barack Obama, je marsikdo označil za najstrožjo sodnico v primerih napadov na Kapital. Vseh sedem oseb, ki jim je sodila, je dobilo od 14 dni do več kot pet let zaporne kazni.

Med zaslišanjem je Palmer izrazil obžalovanje za svoja dejanja. "Bil sem ogorčen in potrt, ko sem se videl po televiziji, kako sem hladno poškropil policiste," je dejal. V pismu sodnici je zapisal še, da se zdaj zaveda, da je nekdanji predsednik Donald Trump svojim podpornikom "lagal" glede rezultatov volitev.

"Kar naprej so ponavljali lažno pripoved o ukradenih volitvah in o tem, kako je naša dolžnost, da se upremo tej tiraniji," je zapisal in dodal: "Nisem se zavedal, da je bil pravzaprav tiran tisti, ki se je na vsak način želel oklepati svoje moči. Pa četudi z ustvarjanjem kaosa."