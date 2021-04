Napad na Kapitol izvedel 25-letni privrženec Louisa Farrakhana

Tokrat napad je izvedel temnopolti 25-letnik, ki je na svojem profilu na družbenem omrežju izražal podporo organizaciji Islamska nacija. To vodi radikalni temnopolti politik Louis Farrakhan. Green si je v zapisih tudi prizadeval, da bi se srečal z voditeljev Farrakhanom, prav tako pa je objavil potrdilo o donaciji organizaciji Islamska nacija. Ta se na napad še ni odzvala. Farrakahn je sicer dolgo časa izkazoval podporo administraciji Donalda Trumpa.

Greenov profil na družbenem omrežju so že izbrisali, kot poroča Newsweek pa je 25-letnik zapisal, da je v zadnjih mesecih imel več težav, med drugim tudi to, da je ostal brez službe ter da se podaja na 'spiritualno potovanje'. V zadnjem, izmed serije zapisov, je objavil, da so "ZDA sovražnik temnopoltih ljudi številka 1".

"Prosim vas, da še naprej molite za kongresne policiste in njihove družine,"je na novinarski konferenci po napadu dejala vršilka dolžnosti šefa kongresne policije Yogananda Pittman in dodala, da so to težki časi zanje.