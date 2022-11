Napad na kongres: v ZDA odmeva obsodba vodje desnih skrajnežev

V ZDA se z doslej najodmevnejšo razsodbo nadaljuje pregon privržencev nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki so z napadom na kongres januarja 2021 skušali preprečiti potrditev volilnih izidov. Stewart Rhodes, vodja skrajno desničarske skupine Varuhi prisege, je bil obsojen zaradi sodelovanja v zaroti in uporu proti vladi, to je v ZDA prvi primer tovrstne obsodbe po treh desetletjih. Zaradi napada na kongres je bilo sicer obsojenih že približno 500 ljudi, pod drobnogledom posebnega tožilca pa je tudi vloga nekdanjega predsednika Donalda Trumpa.