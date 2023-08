Napad na kongres: 'Vem, da sem tisti dan zamočil, ampak nisem terorist'

Zvezni tožilci so za Biggsa predlagali 33-letno zaporno kazen, očitali so mu, da je pomagal voditi na desetine članov in somišljenikov Ponosnih fantov pri nasilnem vdoru v Kapitol 6. januarja 2021. Biggs in drugi Ponosni fantje so se takrat pridružili množici, ki je prebila policijsko varovanje in vdrla v poslopje kongresa, medtem ko so zakonodajalci potrjevali zmago demokratskega predsednika Bidna. V napadu je umrlo pet ljudi.

Biggs, ki prihaja s Floride, je bil samooklicani organizator Ponosnih fantov. Osem let je služil v ameriški vojski, nato pa je moral zaradi zdravstvenih razlogov njene vrste leta 2013 zapustiti. Pozneje je kot dopisnik sodeloval s spletno stranjo Infowars, ki jo vodi teoretik zarot Alex Jones.