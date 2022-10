'Napad na Natovo oskrbo z energijo bi izzval enoten in odločen odgovor'

"Namerni napad na Natovo oskrbo z energijo bo naletel na enoten in odločen odgovor," je obljubil generalni sekretar zveze Nato Jensen Stoltenberg. Njegova izjava sledi domnevni sabotaži plinovodov Severni tok prejšnji mesec. Čeprav še ni bilo ugotovljeno, kako je do poškodbe na plinovodu prišlo in kdo je zanjo odgovoren, pa Evropska unija meni, da je za sabotažo odgovorna Rusija, poroča Sky News.

Zavezal se je, da bo kot odziv na nastalo škodo na plinovodih okrepil zaščito kritične infrastrukture, in dejal, da je Nato že podvojil svojo prisotnost v Baltiku in Severnem morju. Ob podpori letal in podvodnih dejavnosti naj bi bilo tam po Stoltenbergovih besedah tudi več kot 30 njihovih ladij.

Nato sicer pozorno spremlja ruske jedrske sile, Moskva pa je medtem Zahodu izdala novo opozorilo zaradi vpletenosti v vojno v Ukrajini.