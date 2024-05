Napad na nosilca liste za evropske volitve: 17-letnik se je predal policiji

Matthiasa Eckea so v Dresdnu napadli med lepljenjem plakatov za evropsko volilno kampanjo. Pri tem je bil hudo poškodovan. Napadli so ga štirje mlajši moški. Eden izmed njih se je v soboto sam javil na Policijo.

OGLAS

Vodilni kandidat SPD za evropske volitve Matthias Ecke je bil v petek zvečer napaden in hudo poškodovan med lepljenjem volilnih plakatov v Dresdnu. Napadli so ga štirje mlajši moški. Oblasti so sporočile, da se je v zvezi z napadom v soboto zvečer tamkajšnji policiji predal 17-letnik. Mladoletnik je izjavil, da je na tla zbil 41-letnika. Kot so dodali, 17-letnik ni v priporu, saj ni begosumen. Ecke je moral dobiti zdravniško oskrbo v bolnišnici, kjer so ga operirali.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Napad na Eckeja icon-picture-layer-2 1 / 3

Le nekaj minut prej so štirje neznanci napadli in poškodovali tudi člana Zelenih, ki je plakate lepil nedaleč stran od Eckeja. Zaradi podobnih opisov napadalcev in bližine prizorišč ter časovnice obeh napadov preiskovalci sumijo, da gre v obeh primerih za isto četverico.

Napad na Eckeja FOTO: AP icon-expand

V SDP s prstom pokazali na ekstremistične skupine Po navedbah SPD so neznanci v petek na Saškem sicer napadli več njihovih članov, ki so lepili plakate. "Napad na člane demokratičnih strank je napad na temelje naše demokracije. Nasilje in šikaniranje demokratov sta orodji fašistov," sta v izjavi za javnost zapisala sopredsednika SPD v zvezni deželi Saški Henning Homann in Kathrin Michel. Za napad sta okrivila skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD) in ostale desne ekstremistične skupine. Ob tem sta opozorila, da desničarskih skrajnežev pri njihovih dejanjih ne ovira nihče. V Nemčiji se vrstijo obsodbe napada, med drugim ga je ostro obsodil socialdemokratski nemški kancler Olaf Scholz, ki je izrazil zaskrbljenost, da takšno nasilje ogroža demokracijo. "Povedati moramo, da se nikoli ne smemo sprijazniti s takšnimi nasilnimi dejanji," je dejal na kongresu evropskih socialističnih strank v Berlinu. "Tovrstna dejanja ogrožajo demokracijo," je dodal.

Napad na Eckeja FOTO: AP icon-expand