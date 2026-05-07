Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Napad na nuno, pljuvanje, vandalizem: kristjani v Izraelu vse pogosteje tarča

Jeruzalem, 07. 05. 2026 18.36 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
K.H.
Napad na nuno v Jeruzalemu

Pred dnevi je na družbenih omrežjih zakrožil posnetek brutalnega napada na redovnico v Vzhodnem Jeruzalemu. Moški je nuno zbil na tla in jo brcnil, kar je sprožilo val ogorčenja javnosti. Na podoben odziv je naletel tudi posnetek moškega, ki pljuva na cerkev. A za številne kristjane, ki živijo v Jeruzalemu, postajajo tovrstni fizični napadi, nadlegovanje in ustrahovanje žalostna vsakodnevnica. Izraelski vojaki pa tudi v Libanonu uničujejo cerkvene objekte ter skrunijo kipe Jezusa in device Marije.

Prejšnji teden je javnost pretresel dogodek, ki so ga ujele nadzorne kamere v Vzhodnem Jeruzalemu. Na posnetku vidimo krščansko redovnico, ki mirno hodi po ulici, ko naenkrat moški začne teči za njo in jo z vso silo porine naprej, da pade z obrazom na tla. Nato moški odkoraka stran, medtem ko se ženska zvija na tleh. Po nekaj korakih se moški obrne in znova odpravi proti nuni ter jo brcne v glavo, ko je ta še vedno na tleh. Iz njegove telesne mimike pa je razvidno, da se ob tem dere na njo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetek napada na redovnico je močno razburil javnost. Mnogi so opozorili na dejstvo, da se je to zgodilo sredi belega dne. Sprva nihče od mimoidočih ni redovnici priskočil na pomoč, pač pa so mirno hodili mimo. Šele po tem, ko je napadalec začel žensko brcati, ji je v bran stekel moški z nahrbtnikom, ki se je zoperstavil napadalcu. 

48-letna francoska katoliška redovnica je med napadom utrpela poškodbe obraza, zaradi česar je potrebovala zdravniško pomoč. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po tem, ko je videoposnetek napada sprožil ogorčenje na spletu, se je oglasilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo in napad označilo za "sramotno dejanje". Kot so poročali izraelski mediji, so 36-letnega osumljenca aretirali.

Številne kristjane, ki živijo v Izraelu, dogodek žal ni presenetil. Krščanska skupnost, ki v Izraelu šteje okoli 180.000 članov – v Vzhodnem Jeruzalemu pa okoli 10.000, večinoma palestinskega porekla, namreč že dlje časa opozarja na porast nadlegovanja, fizičnih in verbalnih napadov ter ustrahovanja. Poleg nasilnih incidentov so, kot pravijo, vsakodnevna realnost tudi požigi, pljuvanje, žaljivke in vandalizem nad verskimi objekti.

Incident pri katedrali sv. Jakoba

Le nekaj dni po napadu na francosko redovnico je armenski patriarhat iz Jeruzalema objavil posnetek novega incidenta.

Posnetki nadzornih kamer kažejo moškega, ki v Armenski četrti večkrat pljune pri vhodu v katedralo svetega Jakoba, ki velja za eno najbolj svetih armenskih cerkva. Moški nato v kamero pokaže sredinec in z dvema sredincema posmehljivo posnema znamenje križa. Po poročanju agencije Anadolu je moški na posnetku izraelski državljan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na okupiranem Zahodnem bregu, ki velja za palestinsko ozemlje, kamor spada tudi Vzhodni Jeruzalem, živi okoli 750.000 izraelskih naseljencev. In kljub temu, da so po mednarodnem pravu izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite, izraelska vlada te vztrajno širi in s tem krči palestinsko ozemlje. 

Izraelski vojaki nad kip device Marije in Jezusa v Libanonu

Na družbenih medijih je včeraj zakrožila tudi fotografija izraelskega vojaka, ki pozira s kipom device Marije. Na fotografiji vojak z eno roko objema kip, z drugo pa pri njenih ustih drži cigareto. Posnetek naj bi nastal v maronitski krščanski vasi Debel na jugu Libanona, kjer so pred izraelskimi napadi živeli pretežno kristjani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izraelska vojska je v svojem odzivu na posnetek sporočila, da "incident obravnava z največjo resnostjo in da ravnanje vojaka popolnoma odstopa od vrednot, ki se pričakujejo od njenega osebja". Sporočili so še, da so sprožili preiskavo in da bodo proti vojaku uvedli disciplinski postopek zaradi skrunitve kipa. 

Dodali so, da izraelska vojska "spoštuje svobodo veroizpovedi in čaščenja, pa tudi sveta mesta in verske simbole vseh religij in skupnosti" ter da "nima namena škodovati civilni infrastrukturi, vključno z verskimi objekti ali verskimi simboli". Posnetek naj bi sicer po njihovih ugotovitvah nastal pred več tedni. 

A to ni prvi takšen incident uperjen proti krščanom na jugu Libanona. Konec aprila smo poročali o podobnem incidentu v isti vasi Debel, ki leži blizu meje z Izraelom. Na spletu je takrat zakrožila fotografija, na kateri izraelski vojak s kladivom razbija glavo kipu Jezusa Kristusa. 

Preberi še Izraelski vojak s kladivom nad Jezusov kip, Netanjahu obsodil dejanje

Odziv izraelske vojske po tem, ko je posnetek prišel v javnost, je bil podoben: "Vedenje vojaka nikakor ni združljivo z vrednotami, ki se pričakujejo od pripadnikov izraelskih sil." Izraelska vojska je še sporočila, da bosta vojaka – tisti, ki dejanje izvedel, in tisti, ki ga je snemal – zaradi uničenja kipa Jezusa kaznovana s 30-dnevnim vojaškim priporom in da ju bodo odstavili z bojne dolžnosti. 

Incident s kipom Jezusa Kristusa je sprožil tudi zgražanje nekaterih ameriških republikancev. Nekdanja republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene je pod sliko na X sarkastično pripomnila: "'Naš največji zaveznik', ki vsako leto vzame milijarde naših davkoplačevalskih dolarjev in orožja."

Prejšnji teden je francoska katoliška dobrodelna organizacija L'Oeuvre d'Orient obsodila Izrael, potem ko so izraelske sile uničile samostan Salvatorianskih sester v vasi Jarun v južnem Libanonu, kar je po njenih besedah namerni napad na bogoslužni prostor. Organizacija je opozorila, da je napad del širšega vzorca izraelskih napadov na krščansko dediščino na tem območju. 

Občuten porast napadov, številni ostanejo neprijavljeni

Verski voditelji že leta opozarjajo, da izraelski naseljenci vse pogosteje napadajo krščanske in muslimanske duhovnike ter verske objekte v Jeruzalemu. Tudi podatki organizacij, kot je Rossingov center za izobraževanje in dialog, kažejo na občuten porast napadov na kristjane. Lani so zabeležili 155 incidentov, med njimi tudi več kot 60 fizičnih napadov na duhovnike, redovnike in redovnice.

Da so se tovrstni napadi v zadnjih treh letih povečali, je za Al Jazeero potrdila tudi Hana Bendcowsky, programska direktorica Jeruzalemskega centra za judovsko-krščanske odnose. "Tudi v preteklosti je obstajalo nezadovoljstvo do krščanstva, vendar si ljudje niso upali tega odkrito izraziti. V zadnjih treh letih je politično vzdušje v Izraelu ljudi pripeljalo do tega, da se počutijo bolj udobno pri nadlegovanju kristjanov," je dodala.

Preberi še Izraelski minister abrahama proslavil s torto, ki simbolizira ubijanje Palestincev

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo prijavljenih več deset primerov nadlegovanja, večinoma v obliki pljuvanja ali poškodb cerkvenega premoženja. Realne številke so verjetno še višje, saj številni incidentov sploh ne prijavljajo, bodisi zaradi strahu pred posledicami bodisi zaradi prepričanja, da pristojni organi tako ali tako ne bodo ukrepali. 

"Vlada absolutno pomanjkanje zaupanja v policijo in mislim, da to vodi do tega, da mnogi napadi ostanejo neprijavljeni," je pojasnila Bendcowskyjeva. "Če incident ne pritegne mednarodne pozornosti, zlasti v ZDA, pogosto ostane neraziskan ali pa se preiskave zaključijo brez kakršnega koli uradnega zaključka," je dodala. 

Izgubljanje podpore

Analitiki porast nestrpnosti povezujejo s politično klimo v državi. Izrael se pod vlado premierja Benjamina Netanjahuja v zadnjih letih vse bolj nagiba k ultranacionalizmu, pri čemer so skrajno desne ideje iz obrobja prešle v središče političnega odločanja. Raziskave namreč kažejo, da so za večino napadov odgovorni posamezniki iz ultraortodoksnih in ultranacionalističnih krogov.

Izraelske oblasti občasno tudi omejujejo dostop do krščanskih in muslimanskih verskih objektov. Tako je denimo na cvetno nedeljo policija prepovedala kardinalu Pierbattisti Pizzaballi in drugim duhovnikom, da bi darovali mašo v cerkvi Svetega groba. Po mednarodnem pritisku je dostop nato delno dovolila. 

Preberi še Izraelska policija prepovedala bogoslužje v baziliki Božjega groba

Kot poudarjajo poznavalci, ima nestrpnost tudi globlje zgodovinske korenine. Odnosi med judovsko in krščansko skupnostjo so že stoletja zaznamovani z nezaupanjem, pri čemer izobraževalni sistem v Izraelu pogosto poudarja predvsem judovsko izkušnjo trpljenja, manj pa poznavanje drugih religij. V aktualnem političnem ozračju to po mnenju strokovnjakov ustvarja prostor za izražanje sovražnosti.

Kritiki opozarjajo, da izraelske oblasti pogosto ukrepajo predvsem takrat, ko obstaja nevarnost, da bi lahko bila omajana podpora iz tujine. Po mnenju nekaterih analitikov, kot je Šajel Ben Efraim, bi lahko naraščajoča nestrpnost do kristjanov dolgoročno vplivala tudi na odnos ameriške krščanske javnosti do Izraela, piše Al Jazeera

Predvsem med mlajšimi generacijami kristjanov naj bi se odnos do Izraela že spreminjal. Medtem ko starejši evangeličani pogosto ostajajo zvesti podporniki, mlajši vse težje ohranjajo podporo državi zaradi ravnanja do kristjanov na terenu. 

Kristjani so na območju današnjega Izraela prisotni že več kot 2000 let, v zadnjih letih pa so vse pogosteje tarča zgolj zato, ker prakticirajo svojo vero. 

Poglavja:
Na vrh Incident pri katedrali sv. Jak Izraelski vojaki nad kip devic Občuten porast napadov, števil Izgubljanje podpore
izrael napad krščanska skupnost krščani kristjani

WHO o virusu 'iz križarke': To ni začetek epidemije

24ur.com Napadalec na sinagogo vzel dve življenji, verniki preprečili še večjo tragedijo
24ur.com Posnetek zlorabe palestinskega ujetnika: ZDA Izrael pozvale k preiskavi
24ur.com V izraelskem napadu na cerkev v Gazi ubiti dve osebi, ranjen tudi duhovnik
24ur.com Izrael nad bolnišnico v osrednji Gazi, tisočeri proti Netanjahuju
24ur.com V starem mestnem jedru Jeruzalema odjeknili streli, osem ljudi je ranjenih
24ur.com V mošeji v Jeruzalemu spopadi med izraelskimi silami in Palestinci
24ur.com Avstralska policija: Napad na škofa teroristično dejanje
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
bibaleze
Portal
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Osemletna Inaja skupaj z mamo navdušila Slovenijo
Osemletna Inaja skupaj z mamo navdušila Slovenijo
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
zadovoljna
Portal
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
cekin
Portal
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
moskisvet
Portal
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Tragična smrt zvezdnika resničnostnega šova: Umrl pri 35 letih
Tragična smrt zvezdnika resničnostnega šova: Umrl pri 35 letih
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
dominvrt
Portal
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
okusno
Portal
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
voyo
Portal
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699