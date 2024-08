Zaradi izgredov po napadu z nožem v Londonu aretirali več kot 100 ljudi

Policija je sicer zatrdila, da napad ni bil povezan s terorizmom in da je bil osumljenec rojen v Veliki Britaniji, kar naj bi ovrglo ugibanja o njegovi narodnosti. Policisti so sicer dodali, da je kljub temu, da je najstnik obtožen umorov in poskusov umorov, preiskava še v teku.

Britanska policija je 17-letnega fanta obtožila umora treh mladih deklet in desetih poskusov umora v napadu z nožem na udeležence poletne plesne šole. Policija imena napadalca ni javno objavila, saj gre za mladoletno osebo. So pa se prek družbenih omrežij razširile lažne informacije, da je osumljenec radikalni islamistični migrant, kar je na noge spravilo številne domačine, ki so nastrojeni proti migrantom, poroča Reuters.

V Londonu so včeraj zvečer organizirali velik protest, ki so ga naslovili z "Dovolj je." Vendar pa protest ni minil mirno, saj so se protestniki spopadli s policisti, ki so več izgrednikov tudi aretirali. "Zaradi kaznivih dejanj, kot so nasilni izgredi, napad na delavca nujne medicinske pomoči in kršitve protestnih pogojev, je bilo aretiranih več kot 100 ljudi. Nekateri policisti so utrpeli lažje poškodbe," je sporočila metropolitanska policija.

Poleg tega so demonstranti pred Downing Streetom v policiste, opremljene s ščiti, metali pločevinke piva in steklenice, na trgu Parlamenta pa so v kip Winstona Churchilla metali celo bakle, poroča The Guardian. Številni so vzklikali "Svojo državo hočemo nazaj" in "Oh Tommy Robinson," kar se nanaša na desničarskega aktivista.

V Hartlepoolu zažgali policijsko vozilo, metali steklenice in jajca

Burno je bilo tudi na drugem koncu države, v mestu Hartlepool. Tam so se protesti začeli okoli 18. ure, izgredniki pa so policistom grozili z lesenimi kiji in palicami ter vanje metali steklenice in jajca. Predmete so v policiste metali tudi mladoletniki. Protestniki so zažgali policijski avtomobil, ki so ga gasilci nato pogasili. Številni protestniki so se nato fotografirali s pogorelim avtomobilom.