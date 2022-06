'Napad na raznolikost, za katero se je Norveška borila'

Maše sta se udeležila tudi predsednik vlade Jonas Gahr Stoere in prestolonaslednica Mette-Marit. Premier je Norvežane pozval, naj se oglasijo proti sovraštvu in se še naprej zavzemajo za raznoliko družbo. Muslimanom v državi je zagotovil, da so del skupnosti in da se zaveda, da so mnogi od njih razburjeni zaradi dejstva, da je napadalec deloval iz islamističnih vzgibov.