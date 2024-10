Napad na rezidenco: dron poškodoval okno Netanjahujeve spalnice

Posnetki škode na rezidenci, ki se nahaja na plaži v mestu Cezareja, so se pojavili na družbenih omrežjih, potem ko je izraelska vojska dovolila objavo, poroča Times of Israel. Fotografije in videoposnetek kažejo poškodovano okno spalnice. Izraelski mediji sicer poročajo, da so poškodbe le površinske in da dron ni poškodoval notranjosti hiše zaradi posebnega zaščitnega stekla.

Incident je sicer sprožil vprašanja o tem, kako se je lahko brezpilotni letalnik izognil izraelski zračni obrambi. Izraelska vojska je v soboto potrdila, da so trije brezpilotni letalniki iz Libanona vstopili na izraelsko ozemlje. Dva so prestregli, eden pa je zadel "strukturo na območju Cezareje".

Hezbolah je včeraj prevzel odgovornost za napad in sporočil: "Če vas še nismo dosegli, vedite, da so med nami in vami dnevi, noči in bojišče."

V objavi na družbenem omrežju X je Netanjahu v soboto za napad okrivil "iranske agente" in poudaril, da so storili veliko napako. "Irancem in njihovim partnerjem v osi zla pravim: kdor koli škoduje državljanom Izraela, bo plačal visoko ceno," je napovedal.

Iran je zanikal vpletenost v napad in zatrdil, da je operacijo v celoti izvedel Hezbolah.