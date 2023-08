Napad na šest ruskih regij, dron v Pskovu zadel letališče

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so čez noč brezpilotna letala, ki naj bi pripadala Ukrajini, napadla šest ruskih regij. Droni so zadeli letališče v zahodni regiji Pskov, opazili pa so jih še v Moskovski, Brjanski, Orjolski, Rjazanski in Kaluški regiji. Na letališču Pskov je nastal obsežen požar, v katerem je bilo uničenih več transportnih letal Il-78. O enem izmed večjih napadov od pomladi poročajo tudi iz Kijeva.

icon-expand Ruska letala Ilyushin Il-76 nad Moskvo FOTO: AP Danes ponoči so se nad šestimi ruskimi regijami slišale eksplozije. Iz Pskova, Moskve, Orjola, Brjanska, Rjazana in Kaluge namreč prihajajo poročila o napadih z droni. Kot trdijo ruski mediji, naj bi jih izvedla ukrajinska vojska, ki pa odgovornosti za napad ni prevzela, piše BBC. Brezpilotna letala so v Pskovu zadela letališče, kjer se je vnel požar. V njem naj bi bilo uničenih več transportnih letal Il-78, poročila so si različna. Po poročanju Guardiana naj bi eksplozija poškodovala štiri plovila, medtem ko BBC piše o dveh uničenih in štirih poškodovanih ruskih letalih. Pskov je od ukrajinske meje oddaljen približno 800 kilometrov. Zaradi napada naj bi guverner regije Mihail Vedernikov odredil prepoved vseh letov na ter iz letališča. Škodo bodo ocenili čez dan, je tudi dodal. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Čez noč so se sicer na družbenih medijih že pojavili posnetki in fotografije škode na letališču. Na njih se vidi dim, ki se vije nad mestom, pa tudi ogenj, ki je zajel letala. Žrtev naj ne bi bilo, je tudi sporočil Vedernikov. Po poročanju Guardiana naj bi bil nočni napad največji napad z brezpilotnimi letali na Rusijo od začetka vojne v Ukrajini. Regija Pskov je bila nazadnje tarča brezpilotnih letal konec letošnjega maja. V Kijevu najmočnejši napad od spomladi Več eksplozij pa se je okoli pete ure zjutraj zaslišalo tudi nad Kijevom. Kot je sporočil župan Vitalij Kličko, sta v napadu umrli dve osebi. Vsaj ena je bila ranjena, sporočila župana povzema Guardian. "Kijev se od pomladi ni soočal s tako močnim napadom. Sovražnik je lansiral kombinirani napad z droni in raketami. Dvajset smo jih odbili," je še dodal Kličko. Zaradi eksplozij se je (delno) porušilo več stavb, nekatere so tudi zagorele. Kijevska administracija ob tem še dodaja, da je šlo za največji napad od pomladi. Sirene so se zaradi nevarnosti zračnih napadov oglasile po vsej državi. Poročali so tudi o raketnih napadih v regiji Odesa na jugu države, saj se nadaljujejo spopadi v Črnem morju, kjer naj bi v noči na sredo ruska vojska sestrelila štiri ukrajinske čolne, na katerih je bilo skupaj okoli 50 vojakov.