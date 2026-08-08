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Napad na slovenska turista v Medulinu: policija prijela še enega osumljenca

Zagreb, 08. 08. 2026 15.02 pred dvema dnevoma 1 min branja 60

Avtor:
N.Š.
Pretepeni Slovenec

Hrvaška policija je prijela še enega osumljenca v primeru julijskega napada na dva slovenska turista v Medulinu. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Medtem policija še vedno išče preostala dva domnevna napadalca.

Po ugotovitvah istrske policije se je napad zgodil 18. julija okoli 4. ure zjutraj na medulinski rivi. Dva Slovenca, stara 26 in 23 let, sta bila pred tem gosta istega gostinskega lokala kot skupina štirih moških.

Po navedbah policije sta Slovenca poskušala navezati stik z dekleti, ki so bila v družbi četverice. Ko so vsi zapustili lokal, sta Slovenca hodila za skupino po rivi. Eden od njiju je izrekel komentar, ki moškim ni bil všeč, zaradi česar je najprej prišlo do besednega, nato pa še fizičnega obračuna.

Policija sumi, da so 22-letnik in še trije moški oba Slovenca podrli na tla in ju začeli pretepati. V napadu je 26-letni Slovenec utrpel hude telesne poškodbe, 23-letnik pa je bil lažje poškodovan.

Po končani kriminalistični preiskavi so 22-letnika v četrtek zvečer pridržali in ga odpeljali v pripor Policijske uprave istrske.

Policija je sporočila, da je zdaj ugotovila identiteto vseh udeležencev napada, vendar dva osumljenca še vedno iščejo. Preiskava se nadaljuje.

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KOMENTARJI60

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
08. 08. 2026 21.03
Kdor išče, ta najde.
Odgovori
+2
3 1
Vera in Bog
08. 08. 2026 20.57
Nekam dolgo jih iščejo !
Odgovori
+2
2 0
jablan
08. 08. 2026 19.52
Če vidiš da so dekleta v spremstvu ne jezikaj
Odgovori
+9
9 0
JohannDoe
08. 08. 2026 19.44
Vsak naj se samo v svoji vasi ženi, če že ne v familiji.
Odgovori
-2
2 4
kapljač1
08. 08. 2026 19.13
Če sta "Slovenca neprimerno lajala v njih " , je čisto uredu , da sta jih dobila
Odgovori
+9
11 2
patogen
08. 08. 2026 19.07
dva frajerja sta ogovarjala punci 4 lokalcev.. pol sta iskala. - Dobra. Sedaj a se punci nista še odločili ali pa je vsak večer veselo....
Odgovori
+8
10 2
mptour
08. 08. 2026 19.05
Se pravi, sta najdla, kar sta oskala.
Odgovori
+7
8 1
Bonaventura
08. 08. 2026 18.42
prav inteligentna nista Slovenca...da gresta težit dvema puncama v spremstvu štirih domorodcev...
Odgovori
+13
15 2
Primož Rus
08. 08. 2026 18.36
Kar iščeš,to dobiš......tudi s promili alkohola je JEZIK mnogokrat PREhitr od pameti......
Odgovori
+7
10 3
The T3chnics
08. 08. 2026 18.09
Ja, mladina je danes s pomočjo tiste "kolumbijske" zadeve kar precej glasna in marsikaj blekne brez zavor. Ko kaj posesajo se počutijo močne in samozavestne a je na drugem teritoriju to precej velik riziko. Ne zagovarjam, da so zaradi tega padle tako hude batine. Že med besednim sporom bi se dalo rešiti a žal so bili možgani pod drugo deriktivo.
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+7
8 1
Dražen Marjanović
08. 08. 2026 18.04
Slovenci mislijo da ker ko pridejo na Hrvasko in so samo turisti okoli da ni panike. Pol pride Hrvat in je konec zurke😂
Odgovori
+7
10 3
JohannDoe
08. 08. 2026 19.38
Slovenci in Hrvati... potem se pa izkaže, da neki Bosanci in Albanci. Ampak glavno, da mediji držijo "zastavo" in "barve", da lahko "fucbalerji" navijajo.
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+3
4 1
poper00
09. 08. 2026 09.31
Če si bil kdaj v Medulinu potem veš ,da tam hrvatov ni.
Odgovori
0 0
neodvisen
08. 08. 2026 16.48
Dobila sta kar sta iskala.
Odgovori
+10
18 8
lakala28
08. 08. 2026 17.17
Zaradi dolgega jezika jima ni bilo treba zlomiti obraznih kosti. Kar je preveč, je preveč. Samo o tem je govora. Kaj tu ni jasno?
Odgovori
+0
10 10
titomeni
08. 08. 2026 17.37
Vzrok posledica. Pa nikoli nisem za nasilje..
Odgovori
+2
7 5
Delavec_Slo
08. 08. 2026 16.46
Vi neumni slovenci mislite da je cro slovenska- ni, crojevci pa vedo da je slo morje njihovo hvala nesposobnim politikom!
Odgovori
-8
6 14
jablan
08. 08. 2026 19.53
Revcek
Odgovori
+2
2 0
poper00
09. 08. 2026 09.32
Tvoj komentar je odraz tvojih staršev
Odgovori
0 0
brusilec
08. 08. 2026 16.40
dva frajerja sta ogovarjala punci 4 lokalcev.. pol sta iskala..
Odgovori
+18
20 2
Brus1234
08. 08. 2026 16.43
Kdor išče, zagotovo najde, sploh pa na hrvaškem.
Odgovori
+15
18 3
Xmmx
08. 08. 2026 16.39
In potem jokajo po medijih..se bolj bi jih mogl
Odgovori
+4
10 6
bohinj je zakon
08. 08. 2026 16.37
Zakaj na Slovenca? Zadosti je drugih. .
Odgovori
-7
0 7
Dražen Marjanović
08. 08. 2026 18.04
Verjetno niso bli niti Slovenci
Odgovori
+6
7 1
konc
08. 08. 2026 16.37
"Po navedbah policije sta Slovenca poskušala navezati stik z dekleti, ki so bila v družbi četverice." Ta zapis pove praktično vse. Fantje, samozavest je sicer v redu, prepotentnost in brezobraznost pa sta "vrlini" druge vrste.
Odgovori
+21
22 1
Endless
08. 08. 2026 16.35
Dobila sta to kar sta iskala.
Odgovori
+15
19 4
Podlesničar
08. 08. 2026 16.34
Pošteni ljudje ob 4h zjutraj spijo.
Odgovori
+4
12 8
brusilec
08. 08. 2026 16.41
ti nisi nikoli na dopustu zunaj ob 4ih zjutraj? tudi ko si bil mlad? 20, 30? groza
Odgovori
-4
7 11
jablan
08. 08. 2026 19.54
Mal si uzadi redki hodijo s kuram spat
Odgovori
+3
3 0
Kardinal v Kristusu
08. 08. 2026 16.34
Iskal in našel. Si to zasluži članek?
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+11
14 3
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