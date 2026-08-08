Napad na slovenska turista v Medulinu: policija prijela še enega osumljenca

Po ugotovitvah istrske policije se je napad zgodil 18. julija okoli 4. ure zjutraj na medulinski rivi. Dva Slovenca, stara 26 in 23 let, sta bila pred tem gosta istega gostinskega lokala kot skupina štirih moških.

Po navedbah policije sta Slovenca poskušala navezati stik z dekleti, ki so bila v družbi četverice. Ko so vsi zapustili lokal, sta Slovenca hodila za skupino po rivi. Eden od njiju je izrekel komentar, ki moškim ni bil všeč, zaradi česar je najprej prišlo do besednega, nato pa še fizičnega obračuna.

Policija sumi, da so 22-letnik in še trije moški oba Slovenca podrli na tla in ju začeli pretepati. V napadu je 26-letni Slovenec utrpel hude telesne poškodbe, 23-letnik pa je bil lažje poškodovan.

Po končani kriminalistični preiskavi so 22-letnika v četrtek zvečer pridržali in ga odpeljali v pripor Policijske uprave istrske.

Policija je sporočila, da je zdaj ugotovila identiteto vseh udeležencev napada, vendar dva osumljenca še vedno iščejo. Preiskava se nadaljuje.