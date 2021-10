Napad na stevardeso eden najhujših v zgodovini letalske družbe

Zaradi napada na stevardeso na letalu letalske družbe American Airlines, so sredin večerni let, ki je letel iz New Yorka v Kalifornijo, preusmerili v Denver. Po varnem pristanku na letališču je policija nasilnega potnika prijela. Ta se je namreč med letom odpravil v zadnji del letala, kjer je stevardeso dvakrat udaril v obraz in ji zlomil nos.

Kot poroča več tujih medijev, so večerni let 976, ki je v sredo letel med New Yorkom in Kalifornijo, zaradi incidenta morali preusmeriti v Denver. CNN navaja vir, ki pravi, da se je eden izmed potnikov, med letom odpravil v zadnji del letala, kjer je stevardeso dvakrat udaril v obraz ter ji zlomil nos. Za napad naj po besedah vira ne bi bil izvan. Po pristanku v Denverju je policija odstranila nasilnega potnika in ga prijela, so sporočili iz letalske družbe American Airlines. Kot je dejal izvršni direktor letalske družbe Doug Parker, je bil sredin incident "eden najhujših prikazov neposlušnega vedenja, ki smo mu kdaj bili priča". icon-expand American Airlines FOTO: AP Moškemu, ki je napadel stevardeso, zaradi incidenta prepovedujejo ponovno letenje z letalsko družbo. "Delamo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da bo moški preganjan v največji možni meri," je dodal Parker. Incident preiskuje tudi FBI, ki je sicer sporočila, da niso aretirali še nikogar ter da preiskava še vedno poteka. Prav tako bo dogodek preiskala tudi zvezna uprava za letalstvo (FAA). Ta je v začetku leta sprejela politiko ničelne tolerance za neposlušne potnike na letalih, avgusta pa je sporočila, da je letos neposlušnim potnikom izdala že več kot 858 tisoč evrov kazni. Letos je bilo medtem prijavljenih že 4941 neposlušnih potnikov. icon-expand Kar 85 odstotkov anketiranih stevardes se je leta 2021 ukvarjalo z neposlušnimi potniki. FOTO: AP Raziskava Združenja stevardes, ki je bila objavljena julija, je medtem pokazala, da se je kar 85 odstotkov anketiranih stevardes, teh je bilo 5000, leta 2021 ukvarjalo z neposlušnimi potniki. 61 odstotkov jih ob tem meni, da so potniki uporabljali tudi seksistične, rasistične in/ali homofobne izjave, kar 17 odstotkov pa je dejalo, da so bile letos žrtve fizičnega napada.