Napad na ukrajinski potniški vlak: 'Niso mogli ne vedeti, da napadajo civiliste'

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad na železniško postajo v kraju Šostka, ki leži približno 50 kilometrov od meje z Rusijo, danes označil za barbarskega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da za zdaj vedo za najmanj 30 ranjenih, med katerimi so potniki in železniški delavci. Objavil je tudi posnetek uničenega vagona, zajetega v ogenj, z zvito kovino in razbitimi okni. "Rusi niso mogli ne vedeti, da napadajo civiliste," je dodal.

Rusija je navedbah ukrajinskih zračnih sil ponoči izstrelila 109 dronov in tri balistične rakete iskander. Protizračna obramba je prestregla 73 dronov, vojska pa je potrdila napade na 21 različnih lokacijah po državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.