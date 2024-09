Napad na vojaški center, kjer naj bi proizvajali kemično orožje

Približno 30 minut po prvi eksploziji so sledile še druge. Prebivalci so povedali, da so bili v zračnih napadih ubiti najmanj štirje civilisti, med njimi trije člani iste družine.

"Približno pol ure pred polnočjo je bilo več zračnih napadov usmerjenih na sirski vojaški center za znanstvene študije in raziskave (SSRC) ter več bližnjih stavb. Slišal sem vsaj osem eksplozij, nato pa so se oglasila reševalna vozila," je za CNN povedal prebivalec Masyafa, ki je želel ostati anonimen.

Zahodne vlade so leta 2017 uvedle sankcije proti več uradnikom, ki so delali v centru vojaškega centra, zaradi njihove vpletenosti v projekt sirske vlade za izdelavo in uporabo smrtonosnega kemičnega sredstva sarin.

Zahodne obveščevalne agencije namreč že nekaj časa trdijo, da so podružnico SSRC in okoliške stavbe v bližini Masyafa sirske oblasti uporabljale za proizvodnjo kemičnega orožja, s čimer so kršili Konvencijo o kemičnem orožju. Leta 2017 je ameriško finančno ministrstvo zaradi napada s sarinom v Han Šejkunu na severozahodu Sirije sankcioniralo 271 zaposlenih v sirskem znanstvenem študijskem in raziskovalnem centru. Ameriško finančno ministrstvo je takrat komentiralo, da so zaposleni v SSRC imeli strokovno znanje na področju kemije in sorodnih strok in da so vsaj od leta 2012 delali v programu za kemično orožje.

Sirska vlada je vse obtožbe zanikala. Po besedah nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Bennyja Gantza naj bi "Iran pod vizijo nekdanjega poveljnika sil Quds Islamske revolucionarne garde Qasema Soleimanija preoblikoval SSRC v proizvodne obrate za natančne rakete in orožje srednjega in dolgega dosega, ki jih je zagotavljal Hezbolahu in iranskim skupinam".

"Na teh lokacijah, zlasti v podzemnem objektu v Masyafu, se nahajajo pomembne grožnje za regijo in državo," je dejal takrat.

Izraelske sile sicer niso še potrdile napada in ga niso komentirale. Vojaški vir pa je za sirsko tiskovno agencijo komentiral, da naj bi "izraelski sovražnik v nedeljo malo pred 20.30 po lokalnem času iz smeri severozahodnega Libanona sprožil zračno agresijo, katere tarča so bili številni vojaški objekti v osrednji regiji". Sirska zračna obramba naj bi sicer prestregla in sestrelila nekaj raket.