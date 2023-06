Napad ork v sklepni fazi regate: 'Kljub nevarnosti smo ohranili mirno kri'

Izkušeni profesionalni jadralci so na nepredvidljivem morju doživeli že marsikaj, toda ko v sklepni fazi regate okoli sveta 19-metrski plovili napadejo orke, tudi njim ni vseeno. V bližini Gibraltarja sta se morali nizozemska in portugalska ekipa otepati kitov ubijalcev, ki so se zaletevali v jadrnici, ju obračali in grizli. "Kljub nevarnosti smo ohranili mirno kri," pripovedujejo jadralci, ki so jo odnesli brez prask. Kolikšna pa je škoda na tekmovalnih plovilih?