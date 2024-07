Napad s samostrelom: ubil ženo in hčeri radijskega voditelja, storilec na begu

Dopoldan je v britanskih medijih odjeknila novica, da v Hertfordshiru poteka lov na osumljenca trojnega umora, ki ga preiskujejo britanske oblasti. V lovu sodelujejo specializirane iskalne ekipe in oboroženi policisti, ki na območju iščejo 26-letnega Kyla Clifforda, ki je po poročanju BBC osumljen umorov.

Vodja policijske akcije je v medijskem sporočilu osumljenemu storilcu namenil neposredno sporočilo: "Kyle, prosim, stopi v stik s policijo, če vidiš ali slišiš naše sporočilo." Policija je sporočila, da naj bi osumljeni v napadu uporabil samostrel, sumijo pa da je uporabil tudi drugo orožje. Ker gre za nevarno osebo, ki je trenutno na begu pred oblastmi, so javnost posvarili, naj se osumljencu ne približujejo.

Akcijo so sprožili po tem, ko so v hiši odkrili trupla treh žensk, starih 61, 28 in 25 let. Kot poročajo britanski mediji, gre za ženo BBC-jevega radijskega komentatorja Johna Hunta ter njuni dve hčeri.