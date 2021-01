Policija po nasilju v Kapitolu aretirala več kot 50 ljudi, umrle štiri osebe

Ženska, ki so jo ustrelili policisti, je umrla, ko je množica skušala vdreti skozi zabarikadirana vrata kongresne dvorane, pred katerimi so bili kongresni policisti, ki so začeli streljati. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer je umrla. Oblasti niso razkrile njene identitete, mediji pa poročajo, da naj bi šlo za Ashli Babbitt, podpornico Donalda Trumpa in veteranko letalskih sil.

Po besedah šefa policije Washingtona Roberta Conteeja so na območju kongresne palače umrli še trije ljudje, ženska in dva moška, a naj njihove smrti ne bi bile povezane z nasiljem. Vsi trije naj bi "doživeli zdravstvene krize, ki so vodile v njihovo smrt", je dejal novinarjem.

Policija prijela več kot 50 protestnikov

Washingtonska policija je potrdila, da so zaradi nemirov aretirali najmanj 52 protestnikov, 26 od teh v stavbi Kapitola. 47 aretacij je bilo zaradi kršitev policijske ure, ki je veljala od šeste ure popoldan, štirje so bili aretirani, ker so imeli orožje brez dovoljenja, ena oseba pa je imela prepovedano orožje. Zaplenili so nekaj kosov orožja in našli tudi dve bombi. Ena je bila nastavljena pred sedež demokratske stranke v Washingtonu, druga pred sedež republikanske stranke. Na območju kongresa so v vozilu odkrili tudi puško in molotovko.

V prerivanju je bilo ranjenih najmanj 14 policistov, od tega dva huje. Enega so protestniki potegnili v množico, kjer so ga napadli, drugi pa je utrpel hujše poškodbe obraza, ko ga je zadel izstrelek.

FBI že zbira informacije, ki bi jim pomagale identificirati, kdo je bil iniciator nasilja Trumpovih podpornikov, ki so vdrli v stavbo kongresa in jo razdejali. Ljudi pozivajo, naj jim posredujejo fotografije in posnetke znotraj stavbe in od zunaj. "Če ste bili priče nasilnim dejanjem, vas pozivamo, da nam posredujete informacije, fotografije in posnetke. Naš cilj je ohraniti ustavno pravico javnosti do protestov z zaščito vseh pred nasiljem in drugimi kriminalnimi dejavnostmi," so zapisali.