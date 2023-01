Napad v Dnipru: Rumena kuhinja pred in po napadu

Po napadu na stanovanjsko stavbo v Dnipru so družbena omrežja preplavile slike majhne rumene kuhinje, ki je ostala nedotaknjena, a brez zunanje stene. V njej je prebival boksarski trener Mihajlo Korenovski, ki je v napadu umrl. Njegova družina, žena in dva otroka, je napad preživela, pred kratkim pa so ravno v rumeni kuhinji praznovali rojstni dan hčerke.

Napad na večstanovanjsko stavbo v Dnipru in vse žrtve, ki jih je terjal, še vedno močno odmeva, ljudje širom sveta pa se zgražajo. Po fotografijah, ki so svoj prostor našle na spletnih platformah, je ena, ki še posebej razžalosti vsakega slehernika. Slika svetle rumene družinske kuhinje v bloku, ki ji je ruski raketni napad odtrgal zunanjo steno.

V stanovanju je živel znani boksarski trener Mihajlo Korenovski, ki napada ni preživel. Po poročanju BBC so njegova žena in otroci, ki naj bi se v času napada nahajali v drugi sobi, napad preživeli. Na družbenih omrežjih je videti tudi posnetek pred napadom, ko je družina praznovala rojstni dan hčerkice. Sodobna kuhinja v rumeni barvi je po napadu kljub popolnemu uničenju zunanje stene ostala presenetljivo nedotaknjena. Opazimo lahko, da na mizi še kar stoji skleda z jabolki, ob pomivalnem koritu je posoda, rokavice za peko pa še vedno lepo visijo na steni. Posnetek in fotografija, ki je nastala po napadu, prikazujeta posledice, ki jih vojna pusti za seboj. Prijetnost in domačnost družinske kuhinje so zamenjali uničenje, poguba in žalost.

Na dogajanje se je odzvala tudi ukrajinska poslanka Zoja Jaroš, ki je na družbenih omrežjih zapisala, da so "tu ljudje kuhali, se pogovarjali v kuhinji, praznovali praznike, se smejali in prepirali". Uničenje stavbe je primerjala z usodo svoje države. "To so rane na telesu Ukrajine. Rane na naših domovih." Posnetek praznovanja rojstnega dne in kasnejša slika po napadu sta prejela veliko odzivov na družbenih platformah. Ljudje so izpostavili tudi številne majhne podrobnosti, ki kažejo na družino, ki je kljub vojni vihri živela življenje po svojih najboljših močeh. "Ko gledam to kuhinjo, vidim samo stanovanje, v katerem sem odraščala, stanovanje, v katerem so živeli moji stari starši, stanovanje, v katerem so živeli moji bratranci in sestrične, saj smo vsi imeli dva stolčka, ki sta bila prav tako pod kuhinjsko mizo," je na Twitterju zapisala ena izmed komentatoric.