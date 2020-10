Napad v Franciji: osumljenec o učitelju poizvedoval med učenci

Znane so nove podrobnosti o petkovem napadu na učitelja. Žrtev je v predmestju Pariza obglavil 18-letni ruski begunec čečenskega porekla, je v soboto sporočila francoska policija. Pred napadom naj bi pristopil do učencev šole in jim rekel, naj mu pokažejo omenjenega učitelja. Trenutno je sicer priprtih devet oseb, med njimi tudi oče enega od učencev, ki naj bi prek Facebooka pozval k ukrepanju zoper učitelju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Domnevnega napadalca Abdulaha Abujezidovičaje v petek popoldne v Éragnyju, na istem območju, kjer so našli truplo žrtve, ustrelila policija. Samuela Patyja, 47-letnega učitelja zgodovine in geografije je Čečen, rojen v Moskvi, v bližini šole napadel, ker je ta svojim učencem pokazal karikature islamskega preroka Mohameda. Po navedbah nacionalnega protiterorističnega tožilca Jean-Francoisa Ricarda je 18-letnik v petek pred napadom pristopil do učencev pred šolo v predmestju severozahodnega Pariza in jih prosil, naj pokažejo na učitelja. Žrtev je napadel, ko se je ta vračala domov, je dejal Ricard, poroča CNN. Abujezidovič, ki sicer policiji ni bil znan, je bil prebivalec Evreuxa, mesta zunaj Pariza, malo več kot uro vožnje od kraja napada. Odgovornost za napad je prevzel na Twitterju, je dejal Ricard. Če je napadalec kadar koli obiskoval srednjo šolo, v kateri je delal umorjeni učitelj, ni znano. Francoski minister za šolstvo Jean-Michel Blanquer je v soboto dejal, da je bil Paty umorjen "ker je poučeval predmet, ki je povezan z enim od strebrov demokracije - svobodo izražanja". "Samuel Paty je utelešal najplemenitejše bogastvo naše republike: naše šole. Strahopetno so ga ubili sovražniki svobode. Bili bomo enotni, trdni in odločni," je Blanquer zapisal v tvitu. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Paty na primeru karikatur preroka Mohameda predaval o svobodi izražanja Med preiskavo so ugotovili, da je Paty organiziral predavanja o svobodi izražanja, v katera je vključil tudi karikature preroka Mohameda, ki jih je objavila satirična revija Charlie Hebdo. Karikature je danski časopis prvotno objavil leta 2005, nato pa jih je Charlie Hebdo ponovno objavil leta 2006. Januarja 2015 je bilo zaradi objave v terorističnem napadu v prostorih uredništva časopisa Charlie Hebdo, umorjenih 17 ljudi. Sojenje 14 ljudem se je v Parizu pričelo prejšnji mesec. Priprtih devet oseb, med njimi tudi oče enega od Patyjevih učencev 7. oktobra je oče enega od Patyjevih učencev prek Facebooka pozval k ukrepanju proti Patyu. V objavi ga poimenoval z imenom in priimkom in od šole zahteval, da odpustijo. 8. oktobra je nato glede Patyja vložil pritožbo, 12. oktobra pa svoje nestrinjanje z učiteljevim početje objavil na Youtube. Paty je nato vložil pritožbo zaradi obrekovanja, je pojasnil tožilec. Omenjeni oče in še osem drugih ljudi je trenutno priprtih. Med njimi so tudi starši, dedek in brat osumljenca. icon-expand Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je bil učitelj "žrtev islamističnega napada". FOTO: AP "Šlo je za teroristični napad" Francoski predsednik Emmanuel Macronje dejal, da je bil učitelj "žrtev islamističnega napada". Med govorom na prizorišču napada je dejal, da je bil učitelj "ubit, ker je učence učil svobode govora ter svobodo do tega, da lahko v nekaj verjamejo, in svobodo, da jim v kaj ni treba verjeti." Nordine Chaouadi, mama enega od učencev, je dejala, da je učitelj pred prikazom karikatur muslimanske otroke odpeljal iz razreda. "Ni želel, da bi se počutili neprijetno, in to iz čiste dobrote, ker je moral pokazati karikaturo preroka islama. Muslimanskim otrokom je preprosto rekel: 'Pojdite ven, nočem vas prizadeti.' Tako mi je rekel sin,"je dejala. Kot smo že poročali, je napadalec z velikim nožem napadel učitelja in mu odrezal glavo. Po navedbah prič je pri tem vzklikal "Alah akbar", arabsko za "Bog je velik". Po dejanju je stekel stran, a ga je policija izsledila in ubila, saj je grozil tudi njim.