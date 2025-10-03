Napad v Manchestru: policija identificirala žrtvi in napadalca

Napad se je zgodil v četrtek v sinagogi hebrejske kongregacije Heaton Park v Crumpsallu, od koder prihajata tudi obe žrtvi.
Policijski preiskovalec Lewis Hughes je izrazil sožalje svojcem pokojnih. "Čeprav je treba upoštevati določene postopke, se zavezujemo, da bomo upoštevali kulturne preference in občutljivosti ter zagotovili, da se bodo želje njihovih bližnjih spoštovale." Obdukcija bo opravljena danes, poroča Sky News.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Policija je sporočila, da bo danes po vsej regiji na patruljah več policistov – in da bo več obiskov verskih objektov, da se bodo skupnosti lahko "počutile varne in pomirjene". Glavni nadzornik David Meeney je dodal, da "ljudje v Severnem Manchestru, Buryju, Salfordu, v judovskih skupnostih in okoli sinagog lahko pričakujejo uniformirane policiste na patruljah v vozilih in peš ves dan, do večera in čez konec tedna."
Meeney je še dodal, da se zavedajo pomena petkov in sobot v judovski veri in da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi skupnostim pomagali praznovati šabat s svojimi družinami in prijatelji, kot si želijo.
V četrtek je policija imenovala glavnega osumljenca. To je Jihada al Šamija – 35-letnik, za katerega se domneva, da je britanski državljan sirskega rodu.
Tri osebe – dva moška, stara okoli 30 let, in ženska, stara okoli 60 let – so bile aretirane zaradi suma izvedbe, priprave in spodbujanja terorističnih dejanj. Al Shamie naj bi se z avtomobilom odpeljal proti vratom sinagoge in nato začel napadati ljudi z nožem.
Varnostno osebje in člani skupnosti so mu preprečili vstop v sinagogo. Policija ga je nekaj minut pozneje ustrelila, saj so se bali, da je nosil samomorilsko napravo.
Trije moški so v resnem stanju in se zdravijo v bolnišnici. Eden je utrpel vbodno rano, drugi je bil poškodovan, potem ko ga je zadel avto, tretji pa ima poškodbo, ki jo je morda "utrpel, ko so policisti ustavili napadalca," še poroča Sky News.
