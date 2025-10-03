Napad v Manchestru: policija identificirala žrtvi in napadalca

Policija je identificirala žrtvi napada pred judovsko sinagogo v Manchestru. 35-letni britanski državljan sirskega porekla Jihad al Shamie je ubil 53-letnega Adriana Daulbyja in 66-letnega Melvina Cravitza. Policija je dejanje razglasila za teroristični napad.

Napad se je zgodil v četrtek v sinagogi hebrejske kongregacije Heaton Park v Crumpsallu, od koder prihajata tudi obe žrtvi. Policijski preiskovalec Lewis Hughes je izrazil sožalje svojcem pokojnih. "Čeprav je treba upoštevati določene postopke, se zavezujemo, da bomo upoštevali kulturne preference in občutljivosti ter zagotovili, da se bodo želje njihovih bližnjih spoštovale." Obdukcija bo opravljena danes, poroča Sky News.

Policija je sporočila, da bo danes po vsej regiji na patruljah več policistov – in da bo več obiskov verskih objektov, da se bodo skupnosti lahko "počutile varne in pomirjene". Glavni nadzornik David Meeney je dodal, da "ljudje v Severnem Manchestru, Buryju, Salfordu, v judovskih skupnostih in okoli sinagog lahko pričakujejo uniformirane policiste na patruljah v vozilih in peš ves dan, do večera in čez konec tedna." Meeney je še dodal, da se zavedajo pomena petkov in sobot v judovski veri in da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi skupnostim pomagali praznovati šabat s svojimi družinami in prijatelji, kot si želijo.