Tujina

Napad v Manchestru: policija identificirala žrtvi in napadalca

Manchester, 03. 10. 2025 07.58 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
25

Policija je identificirala žrtvi napada pred judovsko sinagogo v Manchestru. 35-letni britanski državljan sirskega porekla Jihad al Shamie je ubil 53-letnega Adriana Daulbyja in 66-letnega Melvina Cravitza. Policija je dejanje razglasila za teroristični napad.

Napad se je zgodil v četrtek v sinagogi hebrejske kongregacije Heaton Park v Crumpsallu, od koder prihajata tudi obe žrtvi. 

Policijski preiskovalec Lewis Hughes je izrazil sožalje svojcem pokojnih. "Čeprav je treba upoštevati določene postopke, se zavezujemo, da bomo upoštevali kulturne preference in občutljivosti ter zagotovili, da se bodo želje njihovih bližnjih spoštovale." Obdukcija bo opravljena danes, poroča Sky News.

Policija je sporočila, da bo danes po vsej regiji na patruljah več policistov – in da bo več obiskov verskih objektov, da se bodo skupnosti lahko "počutile varne in pomirjene". Glavni nadzornik David Meeney je dodal, da "ljudje v Severnem Manchestru, Buryju, Salfordu, v judovskih skupnostih in okoli sinagog lahko pričakujejo uniformirane policiste na patruljah v vozilih in peš ves dan, do večera in čez konec tedna."

Meeney je še dodal, da se zavedajo pomena petkov in sobot v judovski veri in da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi skupnostim pomagali praznovati šabat s svojimi družinami in prijatelji, kot si želijo.

V četrtek je policija imenovala glavnega osumljenca. To je Jihada al Šamija – 35-letnik, za katerega se domneva, da je britanski državljan sirskega rodu.

Tri osebe – dva moška, stara okoli 30 let, in ženska, stara okoli 60 let – so bile aretirane zaradi suma izvedbe, priprave in spodbujanja terorističnih dejanj. Al Shamie naj bi se z avtomobilom odpeljal proti vratom sinagoge in nato začel napadati ljudi z nožem.

Varnostno osebje in člani skupnosti so mu preprečili vstop v sinagogo. Policija ga je nekaj minut pozneje ustrelila, saj so se bali, da je nosil samomorilsko napravo.

Trije moški so v resnem stanju in se zdravijo v bolnišnici. Eden je utrpel vbodno rano, drugi je bil poškodovan, potem ko ga je zadel avto, tretji pa ima poškodbo, ki jo je morda "utrpel, ko so policisti ustavili napadalca," še poroča Sky News.

KOMENTARJI (25)

PARTIZAN PEPE
03. 10. 2025 09.06
Terorizem...zanimivo v Gazi pa na human način uveljavljajo demokracijo al kaj...
ODGOVORI
0 0
veneti
03. 10. 2025 09.05
Vidite kaj ta vera prinaša. Odprite oči. Ne moreš živeti z ljudmi katere vera jim ukazuje da pobijejo vse ki niso njihove vere.
ODGOVORI
0 0
jablan
03. 10. 2025 08.48
+1
Med sabo kar naj
ODGOVORI
1 0
veneti
03. 10. 2025 09.02
+1
veš da mrzijo kristjane in ateiste enako kot žide. pač danes so njih jutri bodo nas.
ODGOVORI
1 0
Ici
03. 10. 2025 08.47
+3
Tako pač je, ko tujerodne vrste pridejo v novo okolje. Kako to gre pri rastlinah, vemo. Kako to izgleda pri živalih vemo. Kako to izgleda pri ljudeh in kaj so posledice, pa očitno nočemo vedeti.
ODGOVORI
4 1
Wolfman
03. 10. 2025 08.45
+1
Kjer so židje, tam kri teče. Tako pač je, zgodovina ne laže in ne zavaja!
ODGOVORI
2 1
Zedd
03. 10. 2025 08.39
+8
Pa kdo pri zdravi pameti bi spustil v Evropo nekoga z imenom Džihad???!!
ODGOVORI
9 1
boslo
03. 10. 2025 08.40
+4
Od 2015 naprej spuščamo vse, vse brez dokumentov
ODGOVORI
4 0
Wolfman
03. 10. 2025 08.44
-3
Kdo pri zdravi pameti je pa spustil žide v Evropo?
ODGOVORI
0 3
adejteno
03. 10. 2025 08.50
+0
Sprane možgane maš.
ODGOVORI
1 1
adejteno
03. 10. 2025 08.34
-2
Če napadalec ne bi prišel iz ene izmed arabskih držav, potem to ne bi bilo označeno kot teroristični napad. Tudi novinarji niso več, kar so bili.
ODGOVORI
2 4
Slavko BabIč
03. 10. 2025 08.26
+5
Ko sem bil v Londonu nisem verjel kakšne velike skupnost so! Naselijo se tam, kjer je denar!
ODGOVORI
7 2
Zmaga Ukrajini
03. 10. 2025 08.40
-2
Isto kot tvoji mosskvići. A veš, kakšno je drugo ime za London? Londongrad! Pomenljivo, a ne?
ODGOVORI
2 4
konc
03. 10. 2025 08.23
+9
Vera miru v vsem svojem sijaju. Napadalec je vsekakor opravičil svoje ime. Spet in spet gledamo, poslušamo, kako se napadajo vse, kar ni po njihovem okusu. Kdaj se bodo ljudje končno zbudili v realnost? Tole ne pelje nikamor. Vsi, ki podpirate to ilegalsko norost, imate spet priložnost, da se malo zamislite nad sabo.
ODGOVORI
12 3
adejteno
03. 10. 2025 08.51
+0
Sprane možgane maš. Odsvetujem gledanje TV in priporočam, da kako knjigo prebereš.
ODGOVORI
2 2
Zmaga Ukrajini
03. 10. 2025 08.59
...možgane??? A res?
ODGOVORI
0 0
kuzapazi5
03. 10. 2025 08.21
+13
Prav je, da so zapisali ime in njegov izvor. Zakaj bi skrivali kot pri nas.
ODGOVORI
13 0
patogen
03. 10. 2025 08.13
+11
Ima že pravo ime Džihad. Takole bodo počasi pospravljali Evropejce. Z njihovimi stopnjami rodnosti si lahko izračunamo, koliko bodo Evropejci trajali.
ODGOVORI
12 1
Slavko BabIč
03. 10. 2025 08.28
+2
So jih Američani s Sorosom pripeljali v Evropo 1001 nick, marela , možganska kap, muca ne grize;, ko so Američani napadli samostojno državo Sirijo skupaj s ISISom zaradi nafte!
ODGOVORI
4 2
boslo
03. 10. 2025 08.39
+1
Res je, jenkiji so naredili velike napake, pri čiščenju so zelo neučinkoviti. Trava ne sme več rast, kaj šele, da kdo diha...rezultati pa so teroristični napadi v razvitem scetu
ODGOVORI
1 0
boslo
03. 10. 2025 08.39
+1
Tam ko tolčeš, zravnaj z zemljo, pa bo mir.
ODGOVORI
1 0
Mlecna cesta
03. 10. 2025 08.10
-6
Gre za versko maščevanje, realno ne za teroristični napad...
ODGOVORI
1 7
patogen
03. 10. 2025 08.12
+3
Aja, napadi na religije niso terorizem?
ODGOVORI
5 2
