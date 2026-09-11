Napad v šoli v Zagrebu: dijak z nožem nad drugega dijaka in čistilko

V eni od zagrebških srednjih šol je v petek zjutraj prišlo do incidenta, poroča Net.hr. "V vzgojno-izobraževalni ustanovi v Konavelski ulici v Zagrebu je danes zjutraj prišlo do incidenta, v katerem je učenec z ostrim predmetom poškodoval drugega učenca in zaposleno. Po podatkih zagrebške policije se je napad zgodil okoli 8. ure. Učenec, ki je povzročil poškodbe, je pod nadzorom policije. Poškodovanima je bila nudena zdravniška pomoč, na kraju dogodka pa potekata kriminalistična preiskava in ogled kraja, s katerima bodo ugotovili vse okoliščine incidenta."

Učenca, ki je bil poškodovan z ostrim predmetom, so prepeljali v Klinični bolnišnični center Zagreb. Dijak je trenutno na preiskavah. Zaradi globljih vbodnih ran naj bi potreboval operativni poseg. Po dosedanjih informacijah so njegove življenjske funkcije stabilne in ni neposredno življenjsko ogrožen. Poškodovana uslužbenka ustanove, čistilka, je trenutno v diagnostični obravnavi zaradi več površinskih vbodnih ran.

V šoli naj bi posredovalo približno 15 policistov. Učenec, ki je povzročil poškodbe, je pod nadzorom policije. Na kraju dogodka potekata kriminalistična preiskava in ogled kraja, s katerima bodo ugotovili vse okoliščine. Ministrstvo za izobraževanje pa je sporočilo, da je na poti v šolo krizna ekipa strokovnjakov.