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Napad v šoli v Zagrebu: dijak z nožem nad drugega dijaka in čistilko

Zagreb, 11. 09. 2026 09.28 pred 35 minutami 1 min branja 14

Avtor:
A.K.
Napad v šoli v Zagrebu

Policija preiskuje napad v srednji šoli v Zagrebu. Dijak je z ostrim predmetom poškodoval sošolca in šolsko čistilko, žrtvi so oskrbeli v UKC Zagreb.

V eni od zagrebških srednjih šol je v petek zjutraj prišlo do incidenta, poroča Net.hr. "V vzgojno-izobraževalni ustanovi v Konavelski ulici v Zagrebu je danes zjutraj prišlo do incidenta, v katerem je učenec z ostrim predmetom poškodoval drugega učenca in zaposleno. Po podatkih zagrebške policije se je napad zgodil okoli 8. ure. Učenec, ki je povzročil poškodbe, je pod nadzorom policije. Poškodovanima je bila nudena zdravniška pomoč, na kraju dogodka pa potekata kriminalistična preiskava in ogled kraja, s katerima bodo ugotovili vse okoliščine incidenta." 

 

Učenca, ki je bil poškodovan z ostrim predmetom, so prepeljali v Klinični bolnišnični center Zagreb. Dijak je trenutno na preiskavah. Zaradi globljih vbodnih ran naj bi potreboval operativni poseg. Po dosedanjih informacijah so njegove življenjske funkcije stabilne in ni neposredno življenjsko ogrožen. Poškodovana uslužbenka ustanove, čistilka, je trenutno v diagnostični obravnavi zaradi več površinskih vbodnih ran. 

V šoli naj bi posredovalo približno 15 policistov. Učenec, ki je povzročil poškodbe, je pod nadzorom policije. Na kraju dogodka potekata kriminalistična preiskava in ogled kraja, s katerima bodo ugotovili vse okoliščine. Ministrstvo za izobraževanje pa je sporočilo, da je na poti v šolo krizna ekipa strokovnjakov. 

Zagreb napad šola policija incident

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KOMENTARJI14

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Delavec_Slo
11. 09. 2026 10.11
In kake veze ima to s slovenijo?
Odgovori
+0
1 1
U1665256761563
11. 09. 2026 10.15
Da mogoče kak sodnik prebere in vidi da zadeve lahko hitro pridejo na naslednjo stopnjo.
Odgovori
+2
2 0
elektroncek
11. 09. 2026 10.10
ni to nič krivo socialno omrežje temveč napačna vzgoja in nobenih posledic
Odgovori
+2
2 0
Sortegilio
11. 09. 2026 10.01
V Radovljici se je tudi dogajalo v okolici sole. Danasnja mladina je stokrat bolj nevarna. Prevec amerikanizacije.
Odgovori
+3
3 0
Rudar
11. 09. 2026 10.13
Preveč balkana, ne amerikanizacije.
Odgovori
-1
1 2
Ana desetnica
11. 09. 2026 10.18
Kaj ima balkan s tem, da so starši nekompetentni, se ne ukvarjajo z otroki, da nimajo avtoritete? Kakšne veze ima balkan s tem, da se država neprestano vtika v vzgojo? Kakšne veze s tem, da otroku pod 14 let, ne moreš nič? Nekaznovano lahku ubija. Največ kar ga čaka je popravni dom.
Odgovori
0 0
Ana desetnica
11. 09. 2026 10.20
Če ti 'otroci' delajo škodo, pretepajo, kradejo in kaj še ne, se ti samo smejijo, ker jim nihče nič ne more. A je to krivda balkana? Ne, naša država je kriva, balkan gor ali dol. Če bi imeli boljše zakone, marsičesa ne bi bilo. Tako pa c..... in otroci pot 14 let delajo kar hočejo.
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0 0
Ana desetnica
11. 09. 2026 10.21
Pa tudi tisti, ki ne morejo delati kar hočejo - kazni so minimalne.
Odgovori
0 0
hapiness
11. 09. 2026 09.59
ne odobravam nasilja, ampak brezpomena ga najbž ni, čitilka ki je hotela pomagat je pa kasirala, mladina je globoko zabredla s temi družbenimi omrežji
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+1
4 3
HitriKrtek
11. 09. 2026 10.02
ne v temi družbenih omrežij, to je samo izgovor. Zdaj samo vidiš več nasilja. Kar je problem je, da družba to sprejema, sprejema pa zato, ker DRŽAVA NE UKREPA. Socialna omrežja so še kanček tistega, ni spravlja te novice v svet, drugače bi bilo itak vse tiho in lepo!
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+1
1 0
FIRBCA
11. 09. 2026 09.58
nehajte objavljat nasilja in se bo to nehalo tu ni Amerika.
Odgovori
+0
2 2
elektroncek
11. 09. 2026 10.10
ne tu je problem samo zgoja in odgovornost
Odgovori
0 0
daiči
11. 09. 2026 09.48
d se je na vrstnika spravu b se nakak zastopu, sam cistilka...verjetn mu je prskocla na pomoc
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0 0
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