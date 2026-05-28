Napad v Švici: z nožem napadel mimoidoče, trije ranjeni

Kot poroča švicarski Blick, je moški okoli 8.30 na območju železniške postaje z nožem napadel mimoidoče in pri tem ranil tri osebe.

Švicarska policija je potrdila, da so tri osebe, stare 28, 43 in 52 let, prepeljali v bolnišnico. Ena oseba je huje poškodovana, dve pa sta utrpeli zmerne poškodbe.

Policisti so na kraju prijeli 31-letnega moškega, švicarskega državljana. Očividec, ki je zaposlen v bližnji stavbi, je za Blick povedal, da je moški pred napadom vzklikal "Allahu Akbar" (Alah je velik, op. a.).