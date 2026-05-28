Tujina

Napad v Švici: z nožem napadel mimoidoče, trije ranjeni

Winterthur, 28. 05. 2026 13.29 pred 58 minutami 1 min branja 18

Avtor:
M.S.
Napad v Švici

V napadu z nožem na železniški postaji v švicarskem mestu Winterthur blizu Züricha so bile ranjene tri osebe. Policija je na kraju aretirala 31-letnega moškega, motiv za njegovo dejanje pa še preiskujejo.

Kot poroča švicarski Blick, je moški okoli 8.30 na območju železniške postaje z nožem napadel mimoidoče in pri tem ranil tri osebe.

Švicarska policija je potrdila, da so tri osebe, stare 28, 43 in 52 let, prepeljali v bolnišnico. Ena oseba je huje poškodovana, dve pa sta utrpeli zmerne poškodbe.

Policisti so na kraju prijeli 31-letnega moškega, švicarskega državljana. Očividec, ki je zaposlen v bližnji stavbi, je za Blick povedal, da je moški pred napadom vzklikal "Allahu Akbar" (Alah je velik, op. a.).

Napad v Švici
Napad v Švici
FOTO: AP - Keystone

Po navedbah lokalnih medijev se je ravno v času napada na območju postaje nahajala tudi skupina prvošolčkov, njihov učitelj pa se je postavil prednje, da bi jih zaščitil.

65-letni taksist Turhan Muslu, ki je bil na kraju dogodka, je za Blick povedal, da je na lastne oči videl napad. "Videl sem ga, kako je tekel in skušal zabosti moškega. Mimoidoči se je z vso močjo branil. Sčasoma je prispela varnostna služba in moškega ukrotila. Vse se je zgodilo neverjetno hitro. Če varnostniki ne bi prišli tako hitro, ne vem, kaj bi se zgodilo," je dodal.

Winterthur leži približno 25 kilometrov severovzhodno od Züricha in je šesto največje mesto v Švici.

švica napad Winterthur

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
28. 05. 2026 14.24
Švica je dežela nožev!
Odgovori
0 0
NeXadileC
28. 05. 2026 14.18
Čas Bajrama?
Odgovori
+1
1 0
Galaktik111
28. 05. 2026 14.12
Evropo bi trebalo totalno desno radikalizirat, drugače nam grozi konec.
Odgovori
+3
3 0
televizija2000
28. 05. 2026 14.16
Neonacijev ne rabimo
Odgovori
-3
0 3
Cedermann
28. 05. 2026 14.07
Ta verjetno ni bil Švicar,zakaj ne napišejo imena in priimka--pri nas isto napišejo slovenski državljan,potem izveš,da je iz neke vukojebine in sploh ni SLOVENEC
Odgovori
+4
4 0
Prelepa Soča
28. 05. 2026 14.03
Takoj zaključiti odisejado takih neprištevnih, nič sodišče, zapor.... tu dam Američanom prav.
Odgovori
+4
4 0
300 let do specialista
28. 05. 2026 14.03
Obogateni "evropljanin", kirurg al fizik?
Odgovori
+5
5 0
blackwizard
28. 05. 2026 14.00
In kakšne vrste bi lahko bil napadalec sploh 🤣 . Evropa tone po levičarsko
Odgovori
+6
7 1
razerznak
28. 05. 2026 13.57
posmojeni kdo drug pa
Odgovori
+3
4 1
JOSEPH HAYDN
28. 05. 2026 13.55
Novica pa znova precej skrita, da ja ljudje ne vidijo, kaj se dogaja in kdo mori
Odgovori
+7
8 1
Uporabnik1543318
28. 05. 2026 13.49
V Švici že več švicarcev kot švicarjev
Odgovori
+6
7 1
Trikrat cepljen
28. 05. 2026 13.47
Gotovi smo vsi. Edino levičarji se veselijo kulturnih obogatitev.
Odgovori
+8
9 1
Omreznina2024
28. 05. 2026 13.45
Švica nekoč v svojem sijaju , danes ne več. Zadnji vzgleden sistem v EU razpada.
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725