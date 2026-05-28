Napad v Švici: z nožem napadel mimoidoče, trije ranjeni

Kot poroča švicarski Blick, je moški okoli 8.30 na območju železniške postaje z nožem napadel mimoidoče in pri tem ranil tri osebe.
Švicarska policija je potrdila, da so tri osebe, stare 28, 43 in 52 let, prepeljali v bolnišnico. Ena oseba je huje poškodovana, dve pa sta utrpeli zmerne poškodbe.
Policisti so na kraju prijeli 31-letnega moškega, švicarskega državljana. Očividec, ki je zaposlen v bližnji stavbi, je za Blick povedal, da je moški pred napadom vzklikal "Allahu Akbar" (Alah je velik, op. a.).
Po navedbah lokalnih medijev se je ravno v času napada na območju postaje nahajala tudi skupina prvošolčkov, njihov učitelj pa se je postavil prednje, da bi jih zaščitil.
65-letni taksist Turhan Muslu, ki je bil na kraju dogodka, je za Blick povedal, da je na lastne oči videl napad. "Videl sem ga, kako je tekel in skušal zabosti moškega. Mimoidoči se je z vso močjo branil. Sčasoma je prispela varnostna služba in moškega ukrotila. Vse se je zgodilo neverjetno hitro. Če varnostniki ne bi prišli tako hitro, ne vem, kaj bi se zgodilo," je dodal.
Winterthur leži približno 25 kilometrov severovzhodno od Züricha in je šesto največje mesto v Švici.
