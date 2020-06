Aretirali 25-letnega moškega, ponoči policijska racija v bližnjem stanovanjskem bloku

V parku kraja Reading, zahodno od Londona, se je včeraj zgodil napad z nožem, v katerem so tri osebe umrle, še tri pa so hudo ranjene (sprva so tuji mediji sicer poročali o dveh huje poškodovanih osebah). Policija je na kraju dogodka aretirala 25-letnega moškega.

Glavni policijski detektiv Ian Hunter je dejal, da policija v zvezi z napadom zaenkrat ne išče nobenih drugih ljudi in dodal, glede motiva napada pa da zaenkrat še niso potegnili nobenih zaključkov. Prav tako naprošajo vse, ki so bili takrat v bližini in bi na svojih mobilnih telefonih imeli kakršnekoli fotografije ali posnetke, ki bi preiskovalcem lahko prišli prav, naj jim jih posredujejo. Hkrati pa jih pozivajo, naj tega iz spoštovanja do svojcev žrtev ne delijo na družbenih omrežjih oziroma po spletu.

Priča je za BBC dejala, da je videla moškega, kako se je premikal od skupine do skupine ljudi v parku in jih skušal zabosti. Nek moški je nato stekel proti njemu. Šlo naj bi za policista, ki je osumljenca nato podrl na tla, pa piše Sunday Mirror .

Pred tem je v parku Forbury včeraj sicer potekal protest za pravice temnopoltih (Black Lives Matter - BLM), a policija pravi, da indicent s tem ni povezan.

Ljudje pretreseni, policija na kraju dogodka sprejela dodatne varnostne ukrepe

Okoli ducat oboroženih pripadnikov specialne policijske enote je nato okoli 23. ure po lokalnem času vstopilo v stanovanjski blok na cesti Basingstoke. BBC-jev dopisnik Dominic Casciani, ki je bil takrat v neposredni bližini, je dejal, da je bilo ob tem slišati glasen udarec.

"Prebivalci bloka so sinoči začudeni in pretreseni spremljali policijsko racijo, ko so do zob oboroženi policisti vstopili v stavbo," dogodke opisuje Casciani. Prvi policisti so tja prispeli ob 20. uri in zavarovali prizorišče - nekatere prebivalce so prosili naj zapustijo domove. Prišla sta tudi dva pripadnika posebne enote za pomoč pri nesrečah, kar po besedah Cascianija kaže na to, da so dopuščali možnost potrebe po dodatnih varnostnih ukrepih.

Približno tri ure kasneje pa je tja prišla tudi posebna enota, opremljena s čeladami in ščiti. Vstopili so v osrednjo stavbo in se po stopnicah povzpeli v zgornja nadstropja. Okoli 00.30 ponoči je bilo nato slišati močan udarec, kot pravi BBC-jev dopisnik, najverjetneje iz enega od stanovanj. Kmalu zatem je večina policistov zapostila sosesko. "Ljudje so pretreseni, nikomur ni jasno, kaj se dogaja," pravi novinar.