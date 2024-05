Napad z ATACMS razdejal letalsko bazo na Krimu, Vovčansk v plamenih

Ukrajina je sočasno z rusko ofenzivo v Harkovu sprožila serijo raketnih napadov na rusko vojaško infrastrukturo na Krimu. Proti letališčem so poleteli tako droni kot taktične balistične rakete ATACMS, ki so jih Kijevu dobavile ZDA. Rusko obrambno ministrstvo je navedlo podatke o sestreljenih raketah, nekaj njihovih razbitin tudi pokazalo, ni pa seveda sporočilo, koliko vodenih izstrelkov je uspelo prebiti zračno obrambo in zadeti cilj.

Ameriški The Warzone navaja, da je bilo v napadu uničeno tudi skladišče goriva, manjše poškodbe pa so vidne tudi na nekaterih sosednjih objektih. Ob tem dodajajo, da mig-29, ki ga je Rusija upokojila, verjetno ni bil v operativni uporabi in je najbrž služil za vabo. Kljub temu pa je škoda, ki jo je rusko letalstvo utrpelo, precej velika. Predvsem zaradi uničenih prestreznikov mig-31. Sicer ni jasno, če gre za varianto mig-31BM, ki je prilagojena za lansiranje kinžalov. Letala mig-31 so sicer ena največjih groženj za ukrajinsko letalstvo, saj naj bi sestrelila več leta Kijeva.

Vojaški blogerji znova kritizirajo odnos odgovornih do zaščite letal in pomanjkanje hangarjev, ki da bi lahko precej zmanjšali škodo, saj so Ukrajinci uporabili ATACMS s kasetno bojno glavo.

Ruske sile nadzorujejo tretjino Vovčanska, vstopile v Lipce

Razmere na harkovskem bojišču pa so še vedno kritične za Ukrajince. Ti so na območje poslali več brigad, ki si prizadevajo zaustaviti rusko napredovanje. V sredo in četrtek se je zdelo, da tempo ruskega napredovanja zaradi okrepitev vendarle upočasnjuje, vendar so posnetki z obronkov Lipcev, ki se nahajajo v topniškem dometu Harkova, razkrili, da so ruske sile v zadnjem dnevu napredovale za približno tri kilometre proti jugu. V Vovčansku naj bi Rusi nadzirali večino severnega dela mesta, vendar se ukrajinska vojska silovito upira. Ruske sile intenzivno bombardirajo mesto, v katerem je pred invazijo živelo okrog 18.000 prebivalcev.