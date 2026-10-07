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Hude opekline in poškodba glave. Na potopljeni ladji gorivo, grozi razlitje?

Varna, 07. 10. 2026 07.38 pred 53 minutami 4 min branja 6

Avtor:
M.P.
Reševanje mornarjev z gorečih ladij v Črnem morju

Reševalne ekipe so sinoči ob obali Črnega morja rešile 23 mornarjev z liberijskega tankerja Aframax Rio, na katerem je po napadu brezpilotnega plovila izbruhnil požar. Vsi rešeni člani posadke so bili indijski državljani in so bili nepoškodovani. Nekoliko drugače je na drugi ladji, ki so jo v torek zadeli droni. 18 mornarjev na drugi ladji je rešil bolgarski trajekt, dva mornarja sta bila hudo poškodovana. "Črno morje je res zelo tvegano območje, ki bi ga trenutno primerjal s Hormuško ožino," je ob tem poudaril izvršni direktor bolgarske pomorske flote Aleksander Kalčev.

V zgodnjih jutranjih urah 6. oktobra so brezpilotni letalniki zadeli dve trgovski ladji v bolgarskih vodah v Črnem morju. Bolgarski premier Rumen Radev je poudaril, da je bil napad kompleksen, droni pa naj bi bili ali ruski ali ukrajinski. Prve ocene napada kažejo, da je šlo verjetno za ruski napad, pravi vir iz pomorske varnostne službe.

Trgovska ladja Alfa Watan, ki je plula pod zastavo Toga, je po zadetju zagorela in utrpela kritično škodo. Na pomoč jim je priskočil bolgarski trajekt, ki je uspel s krova, preden je ladja potonila, rešiti vseh 18 mornarjev.

16 mornarjev so po poročanju portala btvnovinite.bg pregledali na urgenci, dva pa so s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico. Eden je utrpel poškodbe glave, drugega pa so s hudimi opeklinami odpeljali v pomorsko bolnišnico. Mornar, ki ima 45-odstotne opekline in je bil sprejet v pomorsko bolnišnico v Varni, je noč preživel mirno. Njegovo stanje ostaja resno, a stabilno.

Na drugi ladji, liberijskem tankerju Aframax Rio, je bilo medtem v času napada 23 mornarjev, je sporočilo rusko ministrstvo za promet. Reševalne ekipe so tudi s te goreče ladje uspele rešiti celotno posadko, indijske državljane, ki je bila v napadu nepoškodovana.

Iskanja ne bodo nadaljevali

Direktor Generalnega direktorata za nujne primere in reševanje pri Izvršni agenciji za pomorstvo v Bolgariji Rumen Georgiev Nikolov je poudaril, da so zaveze Bolgarije povezane z iskanjem in reševanjem ljudi, ne pa z ugotavljanjem vojaške narave napada.

Po njegovih besedah so se akcije odvijale v bolgarskem ekonomskem območju, vendar so odgovornosti Bolgarije glede iskanja in reševanja urejene v posebnem območju, ki ga je opredelila Mednarodna pomorska organizacija. Imenuje se območje odgovornosti iskanja in reševanja in ne sovpada z ekonomskim območjem. "Odgovorni smo za ukrepe na območju odgovornosti Bolgarije na področju iskanja in reševanja," je pojasnil.

Nikolov je pojasnil, da v Črnem morju ta cona ni regulirana s strogo določenimi mejami. "Najbolj odgovorno območje za nas je teritorialno morje 12 milj od obale," je poudaril. "Ohranili smo svojo cono in delujemo precej odgovorno in tudi dokazano učinkovito, da bi izvedli ukrepe v skladu s sprejetim nacionalnim načrtom za iskanje in reševanje na morju," je dodal.

Iskalna akcija je bila včeraj ob 17. ure prekinjena, po besedah Nikolova pa se ne bo nadaljevala, saj je šlo za iskalno in reševalno akcijo za ljudi in plovila v stiski. "Na potopljeni ladji so našli prevrnjen čoln, tri rešilne splave in ostanke ladijske opreme, ki ležijo na morski gladini," je pojasnil ter dodal, da podvodni pregled ne bo izveden, saj to ni zaveza bolgarske strani.

'Črno morje kot Hormuška ožina'

Izvršni direktor bolgarske pomorske flote, kapitan Aleksander Kalčev, je v torek ocenil, da je Črno morje postalo območje tveganja za komercialni ladijski promet. Dejal je, da so se napadi na trgovske ladje v Črnem in Azovskem morju v zadnjih dveh letih povečali.

"Črno morje je res zelo tvegano območje, ki bi ga trenutno primerjal s Hormuško ožino. Trudimo se, da ne plujemo po Črnem morju. Od 16. septembra je razglašeno za območje visokega tveganja," je dejal in razkril, da je na potopljeni ladji gorivo, vendar je morebitno razlitje odvisno od tega, kako plovilo leži na morskem dnu.

Pojasnil je, da v primeru, če ladja leži na dnu s svojim dnom, torej je v svojem normalnem položaju, bo voda, ki vstopa v rezervoarje, začela izrivati gorivo, ki je lažje. To se bo torej dvignilo na površje, je pojasnil Kalčev. Po njegovih besedah je medtem verjetnost razlitja precej manjša, če ladja leži na boku ali z dnom navzgor.

Preberi še Pomorska varnostna služba: po prvih ocenah je šlo za ruski napad

V tem kontekstu se danes v Varni začenja nova aktivacija skupne stalne skupine za protiminsko delovanje v Črnem morju, ustanovljene pred tremi leti. V njej sodelujejo vojne ladje iz Bolgarije, Romunije in Turčije.

To bo že 12. zaporedna misija skupine, ki bo trajala do 18. oktobra. Njen glavni cilj je pregled določenih območij za plavajoče mine, ki bi lahko predstavljale nevarnost za komercialni ladijski promet.

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KOMENTARJI6

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Nace Štremljasti
07. 10. 2026 09.58
sigurno ukrajinski droni,kot za miniranje plinovoda takoj krivi Rusi,nazadnje se je pa pokazalo da so bili ukrajinci
Odgovori
+1
1 0
kamgremojutri
07. 10. 2026 09.51
al dron je imel rdečo zvezdo na krilih ?
Odgovori
-1
0 1
JP2022
07. 10. 2026 09.27
Kaj pravi vir iz pomorske varnostne službe? Vedno isto, da je bil Ivan. Drone na ladje v Romuniji je poslal Ivan, Ivan je streljal na JE Zaporozje, Ivan je miniral plinovod severni tok, Ivan je vrgel dron na letališče v Nemčiji, da je potem naj stopil šofer avtobusa, raketo ki je padla na Poljsko je tudi Ivan poslal, etc etc etc ... verjamem, da je kdaj bil tudi Ivan , samo glede na do sedaj videno, je takih primerov manj kot takih, ko se izkaže, da gre za neke igrice kieva. Seveda, propaganda je pomembnejša komponenta novodobnih medijev kot objektovno poročanje. Ureniki želijo delati dobro, pa se ljudem malo laže, ampak to je samo v njih korist
Odgovori
+5
6 1
Aven
07. 10. 2026 09.31
Kakšen problem nastane ko ni Ivan.
Odgovori
+2
2 0
spam1
07. 10. 2026 09.34
Tako so med vojno govorili "Vedno isto, da je bil Hitler. Hitler napadel to, Hitler napadel ono, Hitler napadel tretje etc etc etc". In ja, je bilo res. Putin je tukaj daleč največji hudobnež, on je edini, ki lahko konflikt konča v kateremkoli trenutku - enostavno se obrne in gre domov. Ukrajinci se ne morejo obrniti in iti domov, ker SO ŽE DOMA in jih tam Rusi napadajo.
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-1
1 2
kamgremojutri
07. 10. 2026 09.48
Rusi so večinsko prebivalstvo v teh regijah.Ali je to težko priznat ali razumet ?
Odgovori
-1
0 1
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