Hude opekline in poškodba glave. Na potopljeni ladji gorivo, grozi razlitje?

V zgodnjih jutranjih urah 6. oktobra so brezpilotni letalniki zadeli dve trgovski ladji v bolgarskih vodah v Črnem morju. Bolgarski premier Rumen Radev je poudaril, da je bil napad kompleksen, droni pa naj bi bili ali ruski ali ukrajinski. Prve ocene napada kažejo, da je šlo verjetno za ruski napad, pravi vir iz pomorske varnostne službe. Trgovska ladja Alfa Watan, ki je plula pod zastavo Toga, je po zadetju zagorela in utrpela kritično škodo. Na pomoč jim je priskočil bolgarski trajekt, ki je uspel s krova, preden je ladja potonila, rešiti vseh 18 mornarjev.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Napad z droni na ladji v Črnem morju AP

Napad z droni na ladji v Črnem morju AP

Napad z droni na ladji v Črnem morju AP





16 mornarjev so po poročanju portala btvnovinite.bg pregledali na urgenci, dva pa so s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico. Eden je utrpel poškodbe glave, drugega pa so s hudimi opeklinami odpeljali v pomorsko bolnišnico. Mornar, ki ima 45-odstotne opekline in je bil sprejet v pomorsko bolnišnico v Varni, je noč preživel mirno. Njegovo stanje ostaja resno, a stabilno. Na drugi ladji, liberijskem tankerju Aframax Rio, je bilo medtem v času napada 23 mornarjev, je sporočilo rusko ministrstvo za promet. Reševalne ekipe so tudi s te goreče ladje uspele rešiti celotno posadko, indijske državljane, ki je bila v napadu nepoškodovana.

Iskanja ne bodo nadaljevali

Direktor Generalnega direktorata za nujne primere in reševanje pri Izvršni agenciji za pomorstvo v Bolgariji Rumen Georgiev Nikolov je poudaril, da so zaveze Bolgarije povezane z iskanjem in reševanjem ljudi, ne pa z ugotavljanjem vojaške narave napada. Po njegovih besedah so se akcije odvijale v bolgarskem ekonomskem območju, vendar so odgovornosti Bolgarije glede iskanja in reševanja urejene v posebnem območju, ki ga je opredelila Mednarodna pomorska organizacija. Imenuje se območje odgovornosti iskanja in reševanja in ne sovpada z ekonomskim območjem. "Odgovorni smo za ukrepe na območju odgovornosti Bolgarije na področju iskanja in reševanja," je pojasnil. Nikolov je pojasnil, da v Črnem morju ta cona ni regulirana s strogo določenimi mejami. "Najbolj odgovorno območje za nas je teritorialno morje 12 milj od obale," je poudaril. "Ohranili smo svojo cono in delujemo precej odgovorno in tudi dokazano učinkovito, da bi izvedli ukrepe v skladu s sprejetim nacionalnim načrtom za iskanje in reševanje na morju," je dodal.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Reševanje mornarjev z gorečih ladij v Črnem morju Profimedia

Reševanje mornarjev z gorečih ladij v Črnem morju Profimedia

Reševanje mornarjev z gorečih ladij v Črnem morju Profimedia

Reševanje mornarjev z gorečih ladij v Črnem morju Profimedia

Reševanje mornarjev z gorečih ladij v Črnem morju Profimedia









Iskalna akcija je bila včeraj ob 17. ure prekinjena, po besedah Nikolova pa se ne bo nadaljevala, saj je šlo za iskalno in reševalno akcijo za ljudi in plovila v stiski. "Na potopljeni ladji so našli prevrnjen čoln, tri rešilne splave in ostanke ladijske opreme, ki ležijo na morski gladini," je pojasnil ter dodal, da podvodni pregled ne bo izveden, saj to ni zaveza bolgarske strani.

'Črno morje kot Hormuška ožina'

Izvršni direktor bolgarske pomorske flote, kapitan Aleksander Kalčev, je v torek ocenil, da je Črno morje postalo območje tveganja za komercialni ladijski promet. Dejal je, da so se napadi na trgovske ladje v Črnem in Azovskem morju v zadnjih dveh letih povečali. "Črno morje je res zelo tvegano območje, ki bi ga trenutno primerjal s Hormuško ožino. Trudimo se, da ne plujemo po Črnem morju. Od 16. septembra je razglašeno za območje visokega tveganja," je dejal in razkril, da je na potopljeni ladji gorivo, vendar je morebitno razlitje odvisno od tega, kako plovilo leži na morskem dnu. Pojasnil je, da v primeru, če ladja leži na dnu s svojim dnom, torej je v svojem normalnem položaju, bo voda, ki vstopa v rezervoarje, začela izrivati gorivo, ki je lažje. To se bo torej dvignilo na površje, je pojasnil Kalčev. Po njegovih besedah je medtem verjetnost razlitja precej manjša, če ladja leži na boku ali z dnom navzgor.