Napad z droni na Moskvo, preusmerjeni leti z letališča Vnukovo

Več brezpilotnih letal je v jutranjih urah napadlo cilje v ruski prestolnici in njeni okolici. Moskovski župan je dejal, da so bili vsi droni zaznani in sestreljeni, čeprav nekateri mediji poročajo, da naj bi eden zadel administrativno stavbo vojaškega objekta v Kubinki, zahodno od Moskve.

Župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin je sporočil, da se je v zgodnjih jutranjih urah zgodil še en poskus napada na Moskvo z ukrajinskimi droni. "V tem trenutku so bili vsi napadi odbiti s strani naše protiletalske obrambe, vsa brezpilotna letala pa sestreljena. Zaradi varnostnih razlogov smo preusmerili nekatere lete z letališča Vnukovo. Ob 9. uri bodo vse omejitve odpravljene. V napadu po doslej zbranih obvestilih ni bilo žrtev ali poškodovanih, vse nujne službe so na kraju dogodkov." Nekateri ruski mediji pa poročajo, da naj bi eden od dronov zadel administrativno poslopje v vojaški bazi, ki se nahaja v kraju Kubinka, 63 kilometrov zahodno od Moskve. Prestavljenih oz. preusmerjenih je bilo pet letov, in sicer prihodi iz Šarm el Šejka, Mahačkale, Čeljabinska in Novosibirska. Letala naj bi nekaj časa krožila okrog letališča, nato pa po razglasitvi konca nevarnosti pristala. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Obrambno ministrstvo je naknadno sporočilo, da je šlo za pet dronov, štiri naj bi uničili na območju Nove Moskve, petega pa prizemljili v distriktu Odnicovo s pomočjo orožja za elektronsko bojevanje.