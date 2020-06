Napad z nožem na hrvaškem otoku Vir: 27-letnik skušal pobegniti iz države

Prejeli so 27-letnega državljana Turčije, za katerega utemeljeno sumijo, da je zabodel 29-letnega moškega. Slednji jo je odnesel z lažjimi poškodbami, Turek z začasnim prebivališčem v Nemčiji pa je po dejanju skušal pobegniti iz države. Ovadili ga bodo suma storitve kaznivega dejanja poskusa umora.

Zadarska policija je sporočila, da so zaključili kriminalistično preiskavo napada z nožem, ki se je zgodil v noči na nedeljo v diskoteki na Viru.

Osumljeni je po dosedanjih ugotovitvah policije okoli 1. ure zjutraj v gostinskem objektu po krajšem prepiru, ki mu je sledil še pretep, z 20-centimetrskim preklopnim nožem v hrbet zabodel 29-letnika. Slednjega so po napadu prepeljali v bolnišnico v Zadar, kjer ostaja na nadaljnjem zdravljenju, poroča HRT.

Poliste je o nočnem dogajanju na Viru obvestilo bolnišnično osebje, osumljeni pa je – potem ko je izvedel, da ga iščejo – zapustil območje zadarske žuapnije. Policisti so ga ob pomoči kolegov iz Policijske uprave (PU) ličko-senjske včeraj, nekaj po 16. uri, izsledili na avtocesti A1 na območju Like, ko je s kombijem skušal zapustiti Hrvaško. Odpeljali so ga nazaj na policijsko postajo v Zadru. Trenutno je v priporu.