Napad na igrišču pretresel domačine, morilca 11-letnika še iščejo

Napad se je zgodil v nedeljo okoli 10. ure zjutraj. Skupina fantov je igrala nogomet na lokalnem igrišču v mestecu Mocejon, ko je na igrišče prišla zamaskirana oseba. Ta je planila proti skupini in dečka z ostrim predmetom zabodla. Ta je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Ob prihodu reševalcev je deček že utrpel zastoj srca in ga niso uspeli oživiti.

Lokalne oblasti so po napadu aktivirale vse razpoložljive patrulje, osumljenca, ki naj bi s kraja pobegnil v sivem fordu, iščejo tudi s helikopterjem. Star naj bi bil 16 ali 17 let, poroča Antena 3.

"Izvedeli smo, kaj se je zgodilo, ker so poklicali družino. Ena od mojih tet se je tam sprehajala, ko je pritekel deček in ji dejal, da so ravnokar umorili njegovega najboljšega prijatelja," je za španske medije povedal bratranec žrtve.