Napad z nožem v Berlinu, več ranjenih

Reševalne službe so bile o incidentu obveščene malo pred poldnevom. Po navedbah časopisa B.Z. so v napadu posredovali mimoidoči in zaustavili napadalca, za zdaj pa naj ne bi nič kazalo na to, da je imelo dejanje terorističen motiv. Prve ugotovitve namreč kažejo, da ima moški duševne težave, poroča Dewtsche Welle.

Policija je kasneje sporočila, da ena od dveh hospitaliziranih žrtev ostaja v bolnišnici, drugo pa da so po ambulantnem zdravljenju odpustili iz bolnišnice.

Časopis Berliner Morgenpost je poročal, da naj bi se napad začel v supermarketu, po poročanju nemške policije pa je osumljenec nato z nožem odšel ven pred bližnji hotel.

Osumljeni je državljan Sirije, ki živi na Švedskem, žrtve pa je napadel z nožem, ki ga je ukradel iz supermarketa, je v izjavi zapisala policija.