Napad z nožem v Parizu: osumljenca že prijeli

V središču Pariza blizu nekdanjih prostorov francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo se je zgodil napad z nožem, v katerem sta bila po najnovejših informacijah dve osebi huje poškodovani, poroča BBC. Osumljenec je pobegnil, a so ga že prijeli v bližini Place de la Bastille v središču Pariza, nedaleč od ulice, kjer je bil sedež tednika Charlie Hebdo. Za zdaj ni jasno, ali je bil napadalec sam ali sta bila dva - sprva so poročali o dveh storilcih. Na kraju napada so našli mačeto.

Motiv za napad še ni znan. Policija je prebivalce 11. okrožja pozvala, naj za zdaj ostanejo v zaprtih prostorih. Nekaj šol na območju so preventivno zaprli. Ulica, kjer se je zgodil napad, je blokirana, na kraju je razporejenih ducat policistov.

"Dva kolega sta kadila cigareto ob stavbi na ulici. Slišala sem kričanje. Šla sem do okna in videla okrvavljenega kolega, ki ga je napadel moški z mačeto ",je dejala uslužbenka tiskovne agencije, ki ima prostore v nekdanjih prostorih tednika Charlie Hebdo. "Vemo, da sta naša dva kolega ranjena, več pa trenutno ne,"je dodal uslužbenec podjetja.

Napad se je zgodil v času, ko v Parizu poteka sodni proces proti domnevnim pomagačem napadalcev na Charlie Hebdo. V tem napadu januarja 2015 je umrlo 12 ljudi. Satirični tednik je nedavno znova objavil karikature preroka Mohameda in je znova prejel grožnje z napadi.