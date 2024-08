Napad z nožem v rojstnem kraju Kevina Kampla: 'Povsod je bila kri'

Triintridesetletni Kampl, ki se je rodil v Solingenu, je, potem ko je v petek pozno zvečer izvedel za napad, danes po tekmi svojega Leipziga izrazil šokiranost nad dogodkom in globoko sožalje družinam žrtev in prizadetih v tragediji.

"Seveda si izjemno zaskrbljen in v prvi vrsti presenečen, da se kaj takega dogaja v domačem kraju, da ljudje umirajo in so hudo poškodovani. Molim za ljudi, ki se še vedno borijo za svoja življenja," je dejal Kampl.

"Upam, da čim prej ujamejo to pošast. Pride psihopat in napravi takšno škodo ljudem, ki so se želeli le nekaj ur zabavati s svojimi prijatelji, zdaj pa nekateri nikoli ne bodo prišli domov," je dodal nogometaš Leipziga.

Ponoči je komaj zatisnil oči. "Komaj kaj sem spal, za en drek pravzaprav," je razlagal čustveni slovenski nogometaš, ki je takoj, ko je izvedel o tragediji, poklical starše. Ti še vedno živijo v Solingenu.

"Helikopterji in brezpilotna letala so vso noč krožili nad mestom. Normalni ljudje, ki pravzaprav niso imeli pojma o tem, so poskušali oživljati ljudi, ker je bila povsod kri," je še razlagal Kampl.