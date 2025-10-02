Svetli način
Tujina

Z vozilom v ljudi pred sinagogo, nato napadel z nožem: osumljenca ustrelili

Manchester, 02. 10. 2025 12.02 | Posodobljeno pred 47 minutami

Iz Manchestra poročajo o napadu pred sinagogo. Po prvih informacijah je osumljenec, preden so ga ustrelili, ranil štiri osebe. Najprej naj bi z vozilom trčil v ljudi pred versko ustanovo, nato naj bi napadel tudi z nožem.

Osumljeni naj bi v sinagogi z nožem ranil štiri osebe, preden so ga ustrelili. Po besedah župana Andyja Burnhama naj bi bile strelne rane usodne, vendar pa je ob tem poudaril, da informacije še niso potrjene.

"Policijo je okoli 9.30 poklical posameznik, ki je dejal, da je bil priča avtomobilu, ki je vozil proti ljudem, ter da so nekoga zabodli," je povedal župan ter dodal, da so le nekaj minut kasneje sprožili operacijo Plato ter sporočili, da gre za večji incident.

Javnost je pozval, naj se območju izogiba. "A ob tem lahko zagotovim, da je neposredna nevarnost mimo," je dodal.

Na kraju je več reševalnih in gasilskih vozil, prav tako je tudi veliko število policistov. Območje preletava helikopter. "Naša prednostna naloga je zagotoviti, da ljudje čim prej prejmejo potrebno zdravniško pomoč," je po poročanju BBC sporočila območna reševalna služba.

Guardian piše, da naj bi pristojni incident obravnavali kot morebitni teroristični napad. Preiskavi sta se namreč pridružili tudi protiteroristična policija in MI5.

Na kraj je prispela tudi enota za odstranjevanje bomb, bolnišnice na tem območju pa naj bi poostrile varnostne ukrepe.

Britanski premier Keir Starmer se je zaradi napada v sinagogi s srečanja evropske politične skupnosti v Københavnu vrnil predčasno. Kot je dejal, je nad napadom na "najsvetejši dan judovskega koledarja zgrožen". "Moje misli so z bližnjimi vseh prizadetih. Zahvaljujem se reševalnim službam in vsem reševalcem," je dodal. 

Napad se je zgodil na Jom Kipur, ki je najsvetejši dan judovskega koledarja.

