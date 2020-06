Napad z nožem v središču Glasgowa: trije ljudje naj bi umrli, ranjen policist

V središču Glasgowa se je na stopnišču hotela zgodil napad z nožem, v katerem so po poročanju britanskih medijev umrli trije ljudje. V bolnišnico so odpeljali šest oseb, med huje ranjenimi je tudi policist. Osumljenca so policisti ustrelili, zato so sporočili, da splošne nevarnosti za ljudi ni več. Incident spremlja tudi protiteroristična enota.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

S Škotske prihajajo novice o napadu z nožem, ki se je zgodil v centru Glasgowa na stopnišču enega izmed hotelov. Moški osumljenec je do smrti zabodel tri ljudi, poroča BBC. Policija je osumljenca ustrelila, sporočili pa so, da nevarnosti za splošno javnost ni več. Kljub temu so ljudi pozvali, da se območju izogibajo. Sporočili so, da je v bolnišnici šest ljudi, ki so bili v napadu ranjeni, vključno s policistom, ki je v kritičnem, a stabilnem stanju. Pred hotelom Park Inn na ulici West George še vedno ostajajo oboroženi policisti, situacijo pa naj bi spremljala protiteroristična enota. Kot piše BBC, naj bi bil hotel trenutno namenjen prosilcem za azil.

Škotska premierka Nicola Sturgeonje tvitnila, da so novice, ki prihajajo iz Glasgowa, resnično grozljive, in da je v mislih z vsemi vpletenimi. "Prosim, pustite intervencijskim službam, da opravijo svoje, in prosim, ne delite nepreverjenih informacij,"je ob tem pozvala. Odzval se je tudi britanski premier Boris Johnson, ki je zapisal, da ga incident zelo žalosti in da je v mislih z vsemi žrtvami in njihovimi družinami. Zahvalil se je tudi policistom in reševalcem, ki so se odzvali.

icon-expand Napad z nožem v središču Glasgowa. FOTO: AP