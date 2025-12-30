Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Za oznako 'narkoterorist' Američani ne potrebujejo dokazov

Washington, 30. 12. 2025 07.44 pred 1 uro 2 min branja 31

Avtor:
T.H. STA
Napad na čoln v Pacifiku

Ameriška vojska je sporočila, da je v vzhodnem Pacifiku napadla plovilo, ki je glede na ameriške obveščevalne podatke prevažalo mamila, in pri tem ubila dva človeka. Število mrtvih v napadih, ki jih ZDA v okviru kampanje boja proti drogam od septembra izvajajo v Karibih in vzhodnem Pacifiku, je s tem naraslo na najmanj 107. Čeprav so tovrstne operacije po oceni Združenih narodov (ZN) kršitev mednarodnega prava, se Washington ne pusti motiti.

"Obveščevalne službe so potrdile, da je plovilo plulo po znanih poteh za prevoz drog v vzhodnem Pacifiku in je bilo vpleteno v prevoz drog. Ubita sta bila dva moška narkoterorista," je na omrežju X zapisalo južno poveljstvo ameriške vojske (SOUTHCOM). Objavi je priložilo črno-bel videoposnetek "kinetičnega napada", ki so ga izvedli v ponedeljek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napad je sledil oznanilu predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA prejšnji teden napadle pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, kar bi lahko bil prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje za boj proti trgovini s prepovedanimi drogami v Latinski Ameriki.

Preberi še ZDA napadle in uničile venezuelsko pristanišče

Po poročanju televizije CNN je šlo za napad na odmaknjeno pristanišče ob venezuelski obali, ki naj bi ga tolpa Tren de Aragua uporabljala za skladiščenje in natovarjanje mamil na ladje. Žrtev naj ne bi bilo. Napad naj bi sicer z brezpilotnim letalnikom izvedla obveščevalna agencija CIA.

Očitki o zunajsodnih usmrtitvah brez dokazov

Ameriške sile od začetka septembra v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile najmanj 107 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Operacije po oceni Združenih narodov (ZN) in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava, medtem ko Washington vztraja, da gre za legitimna dejanja v okviru njegove kampanje boja proti tihotapljenju mamil v ZDA.

Preberi še Ameriško potapljanje plovil v mednarodnih vodah: Britanija naj bi že ukrepala

Komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je sicer že javno izpostavil, da napadi pomenijo zunajsodno usmrtitev, za nezakonite jih je označila tudi tesna ameriška zaveznica Velika Britanija. Bela hiša namreč doslej še ni delila nobenih konkretnih dokazov, da so njihove tarče tudi dejansko tihotapile droge ali predstavljale grožnjo ZDA.

napad čoln mamila ZDA pacifik

Spektakularen praznični rop nemške hranilnice

Pirotehnika: vsako leto vsaj en mlad človek ostane invalid

SORODNI ČLANKI

Ameriško potapljanje plovil v mednarodnih vodah: Britanija naj bi že ukrepala

V mednarodnih vodah ZDA brez predloženih dokazov ubile še šest ljudi

V Karibskem morju razstrelili nov čoln in ubili tri 'narkoteroriste'

Trump potopil še en 'čoln z drogami', Venezuela zahteva preiskavo 'zločinov ZDA'

KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
30. 12. 2025 09.35
Tudi za Trumpa ni potrebno prilagati kakršne koli dokumente, da so njegovi predniki židje! Za .Melanijo mi je hudo, ko je svojo slovensko kri oskrunila zaradi užitkov in denarja.
Odgovori
+1
1 0
Bananistanec
30. 12. 2025 09.28
ZN ni sposobna ukrepat kot bi naprimer proti tretji državi
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
30. 12. 2025 09.21
Od FIFE je nagrado prejel. Zdaj je NBA na vrst...
Odgovori
+0
1 1
Nace Štremljasti
30. 12. 2025 09.37
za njim ga bo nagradil še vrhovni vodja sekte sds
Odgovori
+1
1 0
jank
30. 12. 2025 09.20
Naši desničarji so opravičeno kritični in obsojajo povojne izvensodne poboje pri nas. Toda te Trumpove izvensodne poboje pa zelo podpirajo. Ta perverzna dvoličnost!
Odgovori
+0
3 3
NeXadileC
30. 12. 2025 09.22
Padajo na etikete...
Odgovori
0 0
NeXadileC
30. 12. 2025 09.23
... in počepnejo pred avtoritetamj.
Odgovori
0 0
lokson
30. 12. 2025 09.20
Ta isti ZN, je pozdravljal zakon, katerega je spesnil Tim Walz. Ta isti osebek, sedaj guverner Minnesote, kjer so odkrili par milijard težko goljufijo Somalijske skupnosti, katera je z denarjem namenjenim otrokom, financirala Somalijske teroriste. Ta isti Tim Walz, podpredsedniški kandidat, kateri se sedaj nekaj oglaša in moralizira, je avtor zakona, kjer ZDA za podobne akcije ZDA ne potrebuje odobritve mednarodne skupnosti. Kako so vsi ploskali ob predstavitvi zakona. Ko sta na osnovi tega zakona Obama in Clinton uničevala podobne zadeve, so jima mediji peli hvalnice. Kakšna hinavščina. Sedaj, se pa tukaj oglaša mularija, kateri 10 let nazaj ni vedel za sebe, kaj šele da bi vedel, kaj vse se je pred leti dogajalo.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
30. 12. 2025 09.19
Če ne preneseš soseda, pošlješ amerom koordinate njegove hiše, s pripisom "narkokartel".
Odgovori
-1
0 1
petb
30. 12. 2025 09.16
Zahod že razpravlja o Nobelovi nagradi za mir. Posebej svečana bo podelitev, ker bo prva nagrada za državni terorizem. Sicer pa so jih nekaj že dobili.
Odgovori
-3
0 3
Nightingale
30. 12. 2025 09.16
Ni ravno elegantno, vendar ni druge poti pri boju s karteli...
Odgovori
+2
3 1
NeXadileC
30. 12. 2025 09.15
Ko ameriški general zjutraj pride v službo, ga podrejeni vprašajo: "Generale, kje se bomo danes zabavali?"
Odgovori
-2
0 2
jank
30. 12. 2025 09.14
Tramp si zares zasluži Nobelovo nagrado za mir, saj pobija vse povprek in brez dokazov.
Odgovori
-2
1 3
bb5a
30. 12. 2025 09.14
Le zakaj se ZN sploh oglašajo, lahko kar prenehajo z delovanjem, tako zelo nepomembni so... Maduro in njegovi narkokarteli, pa očitno še kar ne razumejo, da jih bodo američani potolkl enga za drugim, dokler jih ne bo več...
Odgovori
+4
4 0
NeXadileC
30. 12. 2025 09.12
Dobro da je P-111 na varnem, sicer bi ga hitro zamenjali za tarčo.
Odgovori
-2
0 2
NeXadileC
30. 12. 2025 09.07
Dobro, da je "Triglav" obnovljen.
Odgovori
-1
1 2
Watcherman
30. 12. 2025 09.04
Še vedno ste nekateri,ki zagovarjate narkoteroriste Ameriko pa kritizirate phahaha.Lp
Odgovori
+0
5 5
Najpametnejši
30. 12. 2025 09.29
Mogoče se bojijo, da zmanjka robe v Sloveniji :)
Odgovori
0 0
patogen
30. 12. 2025 08.55
Vir svetovnih težav so ameriški levičarji s svojimi norimi idejami. In analizami ter udrihanjem po vladi Trumpa. Slovenski levičarji jih takoj posnemajo. Nekoč Moskovske, danes Ameriške. Navezani kot domači ljubljenci.
Odgovori
+5
6 1
MarkoE
30. 12. 2025 08.40
Kaj čmo se pritoževat, saj živimo v miru 😎​
Odgovori
+2
2 0
MarkoE
30. 12. 2025 08.38
Po Novem letu pa Tajvan, 100%
Odgovori
-1
1 2
patogen
30. 12. 2025 08.52
Verjetnost 0%. 130km morja, Tajvanci bodo pa gledali kako plujejo ladje s Kitajčki. Roji dronov bodo to uredili. Kitajska naj raje razmisli, kako bi se združila z Demokratično Kitajsko z vlado v Taipeju.
Odgovori
+0
1 1
JanezNovakJohn
30. 12. 2025 08.34
Če Američani nimajo sredstev da zajamejo plovilo in "drogeraše" ter jim pošteno dokažejo in sodijo, je to kar počnejo, gusarstvo in kriminal prve vrste.
Odgovori
+5
11 6
MarkoE
30. 12. 2025 08.42
In ? Psi lajajo karavana gre dalje 🗣️
Odgovori
+6
6 0
patogen
30. 12. 2025 08.53
Iranci jih naložijo na kason kamiona z štriki okoli vratu, pa potem kamion spelje. Tam si tiho.
Odgovori
+4
5 1
Kmecka logika
30. 12. 2025 08.29
Ja Amerika je najvecja izvoznica "demokracije" ce ne drugace pa z bombo na glavo... si predstavljate da bi Rusi naredili kaj takega...
Odgovori
+7
10 3
Prelepa Soča
30. 12. 2025 09.05
Rusi imajo za take... balkone, okna...
Odgovori
-1
0 1
Petur
30. 12. 2025 08.24
ker so zn nepomembna reč..kdo je močnejši...sicer ga. pa zastrupiš..verjetno je rumeni predlagal zelenemu kako bi edino uspel pri vladotu...dron na posteljo..
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kam vodi evropski energetski preobrat?
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse
Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse
moskisvet
Portal
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ste poslušni avtoriteti ali znate razmišljati s svojo glavo?
Ste poslušni avtoriteti ali znate razmišljati s svojo glavo?
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425