Za oznako 'narkoterorist' Američani ne potrebujejo dokazov

"Obveščevalne službe so potrdile, da je plovilo plulo po znanih poteh za prevoz drog v vzhodnem Pacifiku in je bilo vpleteno v prevoz drog. Ubita sta bila dva moška narkoterorista," je na omrežju X zapisalo južno poveljstvo ameriške vojske (SOUTHCOM). Objavi je priložilo črno-bel videoposnetek "kinetičnega napada", ki so ga izvedli v ponedeljek.

Napad je sledil oznanilu predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA prejšnji teden napadle pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, kar bi lahko bil prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje za boj proti trgovini s prepovedanimi drogami v Latinski Ameriki.

Po poročanju televizije CNN je šlo za napad na odmaknjeno pristanišče ob venezuelski obali, ki naj bi ga tolpa Tren de Aragua uporabljala za skladiščenje in natovarjanje mamil na ladje. Žrtev naj ne bi bilo. Napad naj bi sicer z brezpilotnim letalnikom izvedla obveščevalna agencija CIA.

Očitki o zunajsodnih usmrtitvah brez dokazov

Ameriške sile od začetka septembra v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile najmanj 107 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Operacije po oceni Združenih narodov (ZN) in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava, medtem ko Washington vztraja, da gre za legitimna dejanja v okviru njegove kampanje boja proti tihotapljenju mamil v ZDA.