Ukrajina priznala odgovornost za napad na Krimski most in delila posnetek

Ukrajinske varnostne službe so objavile prve posnetke julijskega napada na Krimski most, ki so ga izvedle z eksperimentalnim morskim brezpilotnim letalnikom Sea Baby. Ukrajina je s tem tudi prvič javno priznala odgovornost za napad in Rusijo opozorila, da bo takih napadov v prihodnje še več.

17. julija je eksplozija na Krimskem mostu uničila vozne pasove, po ruskih navedbah sta bila pri tem ubita dva civilista. Most so slovesno odprli leta 2018, trak pa je prerezal Vladimir Putin. Infrastrukturni projekt je bil simbol Putinove želje, da bi prevzel Ukrajino in jo povezal z Rusijo. Most je sicer tudi glavna oskrbovalna pot za rusko vojsko na Krimu.

V prvič objavljenem ukrajinskem posnetku je prikazan zaslon pilota, preden je dron okoli 850 kilogramov eksploziva prinesel do enega od betonskih podpornih stebrov. Ameriški CNN je pridobil tudi posnetke, ko je drugi dron zadel cestni del mostu, še tretji pa je pet minut kasneje z nasprotne smeri zadel železniško progo.

Vodja ukrajinske varnostne službe Vasil Maljuk je za CNN, s katerim so Ukrajinci sedaj prvi delili posnetek, povedal, da so za napad uporabili brezpilotnik Sea Baby, ki so ga začeli razvijati takoj po začetku invazije februarja lani. "Brezpilotniki v morju so edinstveni izum ukrajinske varnostne službe," se je pohvalil in dodal, da pri razvoju niso sodelovali z nobenim zasebnim podjetjem, ter pohvalil podzemni proizvodni obrat na ozemlju Ukrajine. "Zanimanje so pokazali tudi naši zahodni parterji, vendar poudarjam, da oprema ali kaj drugega nista povezana z Zahodom," je dejal in s tem zavrnil očitke o nelegitimnosti ciljev in neupoštevanja mednarodne zakonodaje.

