Napadalca, ki je izvedel strelski pohod na univerzi Brown, še iščejo

Napadalec je v soboto vstopil v stavbo univerze, kjer so potekali zaključni izpiti, in začel streljati. Ubil je dve osebi in jih ranil devet, od katerih jih je bilo sedem v nedeljo še vedno v kritičnem stanju, poroča televizija ABC, ki se sklicuje na župana mesta Providence Bretta Smileyja.

Vseh 11 ustreljenih je bilo študentov, motiv za napad za zdaj ni znan. Strelec je po napadu pobegnil.

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto objavil, da so strelca prijeli, kasneje pa to trditev umaknil. V nedeljo je ranjenim zaželel hitro okrevanje in družinam žrtev izrekel sožalje.

Župan Smiley je v nedeljo potrdil, da so po napadu prijeli enega moškega. Policija je medtem odpravila varnostne ukrepe in sporočila, da v zvezi z napadom ne iščejo nikogar več.