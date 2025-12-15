Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Napadalca, ki je izvedel strelski pohod na univerzi Brown, še iščejo

Providence, 15. 12. 2025 09.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Po streljanju na univerzi Brown

V ZDA nadaljujejo iskanje napadalca, ki je v soboto v strelskem pohodu na univerzi Brown v zvezni državi Rhode Island ubil dva človeka, devet ljudi pa ranil. Oblasti so sicer v zvezi z napadom pridržale moškega, a so ga v nedeljo pozno zvečer po krajevnem času izpustile, poročajo ameriški mediji.

Po streljanju na univerzi Brown
Po streljanju na univerzi Brown
FOTO: AP

Napadalec je v soboto vstopil v stavbo univerze, kjer so potekali zaključni izpiti, in začel streljati. Ubil je dve osebi in jih ranil devet, od katerih jih je bilo sedem v nedeljo še vedno v kritičnem stanju, poroča televizija ABC, ki se sklicuje na župana mesta Providence Bretta Smileyja.

Vseh 11 ustreljenih je bilo študentov, motiv za napad za zdaj ni znan. Strelec je po napadu pobegnil.

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto objavil, da so strelca prijeli, kasneje pa to trditev umaknil. V nedeljo je ranjenim zaželel hitro okrevanje in družinam žrtev izrekel sožalje.

Župan Smiley je v nedeljo potrdil, da so po napadu prijeli enega moškega. Policija je medtem odpravila varnostne ukrepe in sporočila, da v zvezi z napadom ne iščejo nikogar več.

Preberi še Po streljanju na univerzi Brown v hotelu pridržali eno osebo

Oblasti so nato zvečer sporočile, da ni podlage, da bi aretiranega moškega obravnavali kot osumljenca. "Zato ga izpuščamo na prostost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal generalni tožilec Rhode Islanda Peter Neronha.

Oblasti so v luči tega sporočile tudi, da se iskanje osumljenca nadaljuje.

Po streljanju na univerzi Brown
Po streljanju na univerzi Brown
FOTO: AP

Napadi na ameriških šolskih ustanovah so dokaj pogosti. Za najhujšega doslej velja napad na univerzi Virginia Tech leta 2007, ko je strelec ubil 32 ljudi in jih ranil 17, na koncu pa sodil še sebi.

V ZDA je bilo po podatkih organizacije Arhiv nasilja s strelnim orožjem letos 300 strelskih napadov z najmanj štirimi smrtnimi žrtvami brez napadalcev. Najhujši se je zgodil 11. oktobra na srednji šoli v Mississippiju, kjer je umrlo sedem ljudi.

napadalec napad univerza brown zda

'Če Putin zavzame Donbas, bo zavzel celotno Ukrajino'

Kdo je junak, ki je z golimi rokami razorožil napadalca?

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
bibaleze
Portal
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
zadovoljna
Portal
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
To je najbolj seksi Slovenec leta 2025
To je najbolj seksi Slovenec leta 2025
vizita
Portal
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
cekin
Portal
Brezplačno na smuko? Poglejte, kako!
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Lepotica še nikoli ni bila videti bolje
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Na odru mu je ušlo v hlače
Na odru mu je ušlo v hlače
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
dominvrt
Portal
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Praznični horoskop: katera božična sladica vam je pisana na zvezde?
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1414