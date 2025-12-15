Napadalca, ki je izvedel strelski pohod na univerzi Brown, še iščejo

Napadalec je v soboto vstopil v stavbo univerze, kjer so potekali zaključni izpiti, in začel streljati. Ubil je dve osebi in jih ranil devet, od katerih jih je bilo sedem v nedeljo še vedno v kritičnem stanju, poroča televizija ABC, ki se sklicuje na župana mesta Providence Bretta Smileyja.
Vseh 11 ustreljenih je bilo študentov, motiv za napad za zdaj ni znan. Strelec je po napadu pobegnil.
Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto objavil, da so strelca prijeli, kasneje pa to trditev umaknil. V nedeljo je ranjenim zaželel hitro okrevanje in družinam žrtev izrekel sožalje.
Župan Smiley je v nedeljo potrdil, da so po napadu prijeli enega moškega. Policija je medtem odpravila varnostne ukrepe in sporočila, da v zvezi z napadom ne iščejo nikogar več.
Oblasti so nato zvečer sporočile, da ni podlage, da bi aretiranega moškega obravnavali kot osumljenca. "Zato ga izpuščamo na prostost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal generalni tožilec Rhode Islanda Peter Neronha.
Oblasti so v luči tega sporočile tudi, da se iskanje osumljenca nadaljuje.
Napadi na ameriških šolskih ustanovah so dokaj pogosti. Za najhujšega doslej velja napad na univerzi Virginia Tech leta 2007, ko je strelec ubil 32 ljudi in jih ranil 17, na koncu pa sodil še sebi.
V ZDA je bilo po podatkih organizacije Arhiv nasilja s strelnim orožjem letos 300 strelskih napadov z najmanj štirimi smrtnimi žrtvami brez napadalcev. Najhujši se je zgodil 11. oktobra na srednji šoli v Mississippiju, kjer je umrlo sedem ljudi.