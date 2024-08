Napadalca, ki je v Londonu zbodel 11-letnico, obtožili poskusa umora

Pintaru je romunski državljan, ki v Združenem kraljestvu nima stalnega naslova. Tožilec David Burns pa je dejal, da sta bili mama in hči na trgu kot turistki. Po njegovih besedah je deklica v napadu utrpela resne poškodbe na obrazu, ramenu, zapestju in vratu, ki pa niso bile smrtno nevarne. 11-letnica je sicer še vedno v bolnišnici, saj potrebuje plastično operacijo.

Število napadov z nožem in drugim hladnim orožjem se je v zadnjih letih na Otoku močno povečalo. Konec julija je 17-letni napadalec na plesni delavnici na temo Taylor Swift v obmorskem mestu Southport zabodel več kot deset ljudi, med njimi več otrok, od katerih so trije pozneje umrli. Po napadu so v Angliji izbruhnili nasilni izgredi, med katerimi je bilo aretiranih na stotine ljudi. Povod za izgrede naj bi bile sicer lažne informacije na družbenih omrežjih, da je napadalec islamist. Vlada je medtem obljubila, da bo naslovila problem naraščanja kriminala in napadov z nožem po državi.